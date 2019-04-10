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10/04/2019 13:05

《中資異動》長汽（２３３３）漲４％創近八個月高，暫最佳國指股

　　《經濟通通訊社１０日專訊》長城汽車（０２３３３）Ｈ股現價上升４﹒４３％，報
６﹒８４元，盤中高見６﹒８８元，創近８個月高，暫升幅最大國指成份股；成交約４８８７萬
股，涉資３﹒２９億元，主動買盤６６％。
　　Ａ股（滬：６０１６３３）現價１０﹒１元人民幣，升７﹒４５％，成交３﹒１０億元人民
幣，涉及３１５３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７２﹒４６％。
　　長汽最新公布上月銷量１０﹒３萬部，按年升１６﹒８２％，首季銷量為２８﹒３８萬部，
升１０﹒６１％。
　　長汽公布最新銷售數據後，大行多繼續看淡長汽，大華繼顯及交銀國際維持賣出評級，目標
價分別為３元及３﹒５０元。麥格理則維持跑輸大市評級，目標價３﹒１０元。
　　現時，恆生指數報３００４２，下跌１１５點或下跌０﹒３８％，主板成交５８７﹒８４億
元。國企指數報１１７４５，下跌６９點或下跌０﹒５９％。
　　上證綜指報３２２７，下跌１２點或下跌０﹒３９％，成交２２９７﹒６５億元人民幣。
　　深成指報１０４０７，下跌２９點或下跌０﹒２８％，成交３０７１﹒４９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒８０元　　　上升２﹒７７％
　　五菱汽車（００３０５）　　　０﹒４０元　　　下跌２﹒４４％
　　東風集團（００４８９）　　　８﹒５０元　　　上升１﹒０７％
　　華晨中國（０１１１４）　　　８﹒８５元　　　上升２﹒１９％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　２﹒３０元　　　無升跌
　　比亞迪　（０１２１１）　　５２﹒８０元　　　上升１﹒６４％
　　北京汽車（０１９５８）　　　６﹒２７元　　　上升０﹒１６％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　９﹒９０元　　　上升３﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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