《中資異動》長汽（２３３３）漲４％創近八個月高，暫最佳國指股

《經濟通通訊社１０日專訊》長城汽車（０２３３３）Ｈ股現價上升４﹒４３％，報

６﹒８４元，盤中高見６﹒８８元，創近８個月高，暫升幅最大國指成份股；成交約４８８７萬

股，涉資３﹒２９億元，主動買盤６６％。

Ａ股（滬：６０１６３３）現價１０﹒１元人民幣，升７﹒４５％，成交３﹒１０億元人民

幣，涉及３１５３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７２﹒４６％。

長汽最新公布上月銷量１０﹒３萬部，按年升１６﹒８２％，首季銷量為２８﹒３８萬部，

升１０﹒６１％。

長汽公布最新銷售數據後，大行多繼續看淡長汽，大華繼顯及交銀國際維持賣出評級，目標

價分別為３元及３﹒５０元。麥格理則維持跑輸大市評級，目標價３﹒１０元。

現時，恆生指數報３００４２，下跌１１５點或下跌０﹒３８％，主板成交５８７﹒８４億

元。國企指數報１１７４５，下跌６９點或下跌０﹒５９％。

上證綜指報３２２７，下跌１２點或下跌０﹒３９％，成交２２９７﹒６５億元人民幣。

深成指報１０４０７，下跌２９點或下跌０﹒２８％，成交３０７１﹒４９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １７﹒８０元 上升２﹒７７％

五菱汽車（００３０５） ０﹒４０元 下跌２﹒４４％

東風集團（００４８９） ８﹒５０元 上升１﹒０７％

華晨中國（０１１１４） ８﹒８５元 上升２﹒１９％

慶鈴汽車（０１１２２） ２﹒３０元 無升跌

比亞迪 （０１２１１） ５２﹒８０元 上升１﹒６４％

北京汽車（０１９５８） ６﹒２７元 上升０﹒１６％

廣汽集團（０２２３８） ９﹒９０元 上升３﹒１３％

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