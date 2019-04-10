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10/04/2019 15:24

【蘇州專電】長三角將新設自貿區，江蘇有望入圍最早五月獲批

　　《經濟通通訊社記者林雯婕１０日蘇州專電》上海市發改委副主任朱民今日在「推動高質量
發展調研行」上海站情況通報會上透露，長三角區域內將誕生新的自貿區，在引領長三角高質量
發展方面發揮作用。消息人士稱，長三角區域內的新建自貿區或落地江蘇省，主要包括蘇州工業
園區，或於今年五、六月獲批。
　　蘇州工業園區隸屬江蘇省蘇州市，於１９９４年設立，行政區劃面積２７８平方公里。其中
包括中新合作區８０平方公里。是中國和新加坡兩國政府間的重要合作項目。蘇州工業園區去年
共實現地區生產總值２５７０億元人民幣。

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