【蘇州專電】長三角將新設自貿區，江蘇有望入圍最早五月獲批

《經濟通通訊社記者林雯婕１０日蘇州專電》上海市發改委副主任朱民今日在「推動高質量

發展調研行」上海站情況通報會上透露，長三角區域內將誕生新的自貿區，在引領長三角高質量

發展方面發揮作用。消息人士稱，長三角區域內的新建自貿區或落地江蘇省，主要包括蘇州工業

園區，或於今年五、六月獲批。

蘇州工業園區隸屬江蘇省蘇州市，於１９９４年設立，行政區劃面積２７８平方公里。其中

包括中新合作區８０平方公里。是中國和新加坡兩國政府間的重要合作項目。蘇州工業園區去年

共實現地區生產總值２５７０億元人民幣。

