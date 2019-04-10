《午市前瞻》市場觀望態度持續，港股短期三萬點反覆上落

《經濟通通訊社１０日專訊》國際貨幣基金組織下調今年全球經濟增長預測，最新預測是

２０１６年以來最低增速。隔晚美股三大指數向下，道指挫１９０點報２６１５０，標指跌１７

點報２８７８，納指走低４４點報７９０９，拖累港股今早表現。

港股連日雖然企穩三萬點關口，但今早受美股影響已低開１０５點，報３００９４，及後跌

幅一度擴大，最多曾一度瀉２６４點報２９８９２，失守三萬大關，內房、手機設備及醫藥股回

吐。然而午收前隨內地市跌幅收窄，三萬關失而復符，最終午收３００３１，跌１２５點或０﹒

４２％，主板成交５７３﹒２８億元。國企指數報１１７３７，跌７７點或０﹒６５％。

上證半日收報３２２６，跌１２點或０﹒３９％，盤中低見３２０４點，半日成交

２２２５﹒３億元人民幣。

本港重磅股方面，騰訊（００７００）獲匯證上調目標逾６％至４３８元，午收升

０﹒９９％，報３８７﹒４元。匯控（００００５）微跌０﹒４５％，報６６﹒７元。友邦

（０１２９９）微升０﹒０６％，報７９﹒７５元。港交所（００３８８）隨市跌０﹒９２％，

報２７９﹒８元。中移動（００９４１）微升０﹒１３％，報７８﹒２元。



＊藥品使用監測系統藥股回吐，俄國或退出減產油股跌＊



據國家衛健委消息，國家將全面開展藥品使用監測，建立健全藥品使用監測系統，消息影響

醫藥下跌。中生製藥（０１１７７）回吐１﹒９４％，報８﹒０９元。三生製藥（０１５３０）

跟跌１﹒４９％，報１５﹒８４元。石藥（０１０９３）亦跌１﹒２３％，報１６﹒１２元。國

藥（０１０９９）軟０﹒９１％，報３２﹒７元。不過，復星醫藥（０２１９６）考慮推動旗下

優質創新研發型公司對接科創板，午收升４﹒２３％，報３０﹒８元，創半年高位。

俄羅斯上日暗示６月與油組開會時該國希望提高石油產出，或退出與油組達成的減產協議，

主要因為市況改善且庫存下降，隔晚油價向下，油股受影響下跌。中石油（００８５７）跌

１﹒７％，報５﹒２１元；中石化（００３８６）亦跌１﹒５８％，報６﹒２１元；中海油

（００８８３）軟０﹒４％，報１４﹒９８元。

國家發改委提出實現新型城鎮化及放寬戶籍制度，珠海、惠州等地將全面取消落戶限制，廣

州、深圳等地將調整完善積分落戶政策，但消息未有利好內房股。華潤置地（０１１０９）跌１

﹒９６％，報３５﹒０５元，暫表現最差藍籌。恆大（０３３３３）跟跌３﹒１５％，報

２６﹒１元。金茂（００８１７）亦跌２﹒９３％，報５﹒６４元。龍湖（００９６０）走低２

﹒３６％，報２９元。融創（０１９１８）軟２﹒２％，報４２﹒２元。

新高教（０２００１）以先舊後新方式配售１﹒１億股，淨籌約３﹒８９億元，消息影響下

收跌４﹒５８％報３﹒７５元。



＊美銀美林唱好吉利上漲，５Ｇ續有追捧熊貓電子急升＊



雖然中國乘用車市場信息聯席會數據顯示，３月內地乘用車零售銷量１７８萬輛，按年減少

１２％，但汽車股半日內由轉升。吉利（００１７５）被美銀美林唱好，指其庫存已降至健康水

平，有助改善利潤，故將評級調高至買入，目標價大幅調升逾１倍至２３元，收漲２﹒０８％，

報１７﹒６８元，暫表現最佳藍籌。長汽（０２３３３）漲４﹒４３％，報６﹒８４元。敏實（

００４２５）走高４﹒０４％，報２８﹒３元。廣汽（０２２３８）則升２﹒８１％，報

９﹒８７元。

５Ｇ股繼上日有追捧後再走高，當中南京熊貓電子（００５５３）飆升６﹒６７％，報４元

，創近月高位。聯想（００９９２）早前獲納思達以近１６９６萬人幣入股旗下打印機業務聯想

圖像，今收升４﹒９９％，報７﹒３６元。京信通信（０２３４２）走高１﹒４４％，報２﹒１

１元。中通服（００５５２）亦升１﹒３２％，報６﹒９元。不過鐵塔（００７８８）就回吐跌

２﹒７５％，報２﹒１２元。

中國信通院公布，３月內地手機市場總體出貨量２８３７﹒３萬部，同比下降６％，消息影

響手機設備股向下。舜宇（０２３８２）雖然獲摩通指出，受華為於內地中低階手機銷售佳帶動

營收增長，惟跌１﹒２１％，報１０５﹒９元。瑞聲（０２０１８）跟隨微跌０﹒２８％，報５

３元。其他手機設備股方面，丘鈦科技（０１４７８）跌１﹒２１％，報８﹒９８元。比亞迪電

子（００２８５）軟０﹒３５％，報１１﹒４元。



＊黃偉豪：招行走勢良好，待股價調整至十天線吸納＊



美股隔晚全線回吐，加上Ａ股今早亦走低，港股低開１０５點報３００５２不久後，即跌穿

三萬大關，慶幸午收前收復。中民證券（香港）研究部董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，本

周環球市場有頗多消息公布。首先，內地將於明天（１１日）公布３月ＣＰＩ、ＰＰＩ，以及外

貿數據；外圍方面，美國聯儲局同日公布貨幣政策會議記錄，副主席克拉里達亦將發表講話。

黃認為，投資者今日仍會持觀望態度為上，市場同時憧憬中美協議可於短期內達成。不過，

港股今年以來累積升幅已逾四千點，除非有更新的利好消息刺激，否則港股短線再出現突破的空

間不大，並料於三萬點附近反覆上落，十天線（約２９５００點）左右有支持。

內銀股最近見調整，走勢明顯跑輸大市，然而市場預料４月下旬或會降準，黃偉豪建議投資

者可多加留意有關板塊，當中招行（０３９６８）近日走勢良好，並受惠於息差擴闊，建議投資

者待回調至十天線（約３９﹒３５５元）買入，目標價可上望４６元。（ｍｗ、ａｌ）

