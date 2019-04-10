粵港澳三地政府聯手赴日推介大灣區，據知，日本企業反應熱烈，多名日本商家表明，香港
是他們把業務擴至大灣區的首選。
今次是中央公布大灣區規劃綱要後，三地政府首次聯手搞海外宣傳活動，昨日在東京帝國飯
店舉行的大灣區推介會。有出席者透露，多位日本有分量的商界人士都認為，香港有金融、法治
等優勢，對他們來說較安心，是到大灣區擴展業務的首選地，當中，日本樂敦製藥公司將在香港
科技園設立科研中心。《香港經濟日報》
10/04/2019 08:31
【大灣區】日企拓大灣區首選香港，樂敦製藥擬落戶科技園
粵港澳三地政府聯手赴日推介大灣區，據知，日本企業反應熱烈，多名日本商家表明，香港
是他們把業務擴至大灣區的首選。
今次是中央公布大灣區規劃綱要後，三地政府首次聯手搞海外宣傳活動，昨日在東京帝國飯
店舉行的大灣區推介會。有出席者透露，多位日本有分量的商界人士都認為，香港有金融、法治
等優勢，對他們來說較安心，是到大灣區擴展業務的首選地，當中，日本樂敦製藥公司將在香港
科技園設立科研中心。《香港經濟日報》
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