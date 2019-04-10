《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，近日入市氣氛向好，分行最新促成上水奕翠園
７座中層Ｅ室成交，建築面積１１７２平方呎，實用面積１０２２平方呎，３房連套房間隔，以
１１８０萬元沽出，實用面積平均呎價１１５４６元，屬同類單位新高價。
原業主於２０１１年以５７８萬元連車位購入上址，車位現時市值約１００萬元，連同車位
市值價錢計算，現易手帳面獲利約７０２萬元。（ｂｉ）
10/04/2019 13:19
【本港樓市】上水奕翠園３房戶以１１８０萬沽，創同類單位新高價
《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，近日入市氣氛向好，分行最新促成上水奕翠園
７座中層Ｅ室成交，建築面積１１７２平方呎，實用面積１０２２平方呎，３房連套房間隔，以
１１８０萬元沽出，實用面積平均呎價１１５４６元，屬同類單位新高價。
原業主於２０１１年以５７８萬元連車位購入上址，車位現時市值約１００萬元，連同車位
市值價錢計算，現易手帳面獲利約７０２萬元。（ｂｉ）
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