《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，分行促成成交單位為鰂魚涌康怡花園Ｎ座中層
１５室，實用面積４６６平方呎，建築面積５８８平方呎，２房間隔，向東北。業主叫價９００
萬元，單位獲３組客競爭，最終願減１０萬元以８９０萬元將單位易手，折合平均實用呎價
１９０９９元。
原業主於２００１年１０月以２０３萬元買入單位，持貨１８年，帳面獲利６８７萬元，單
位升值３﹒４倍。（ｂｉ）
10/04/2019 13:21
【本港樓市】康怡花園２房戶８９０萬元沽出，實呎價１﹒９萬元
《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，分行促成成交單位為鰂魚涌康怡花園Ｎ座中層
１５室，實用面積４６６平方呎，建築面積５８８平方呎，２房間隔，向東北。業主叫價９００
萬元，單位獲３組客競爭，最終願減１０萬元以８９０萬元將單位易手，折合平均實用呎價
１９０９９元。
原業主於２００１年１０月以２０３萬元買入單位，持貨１８年，帳面獲利６８７萬元，單
位升值３﹒４倍。（ｂｉ）
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