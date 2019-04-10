【本港樓市】康怡花園２房戶８９０萬元沽出，實呎價１﹒９萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，分行促成成交單位為鰂魚涌康怡花園Ｎ座中層

１５室，實用面積４６６平方呎，建築面積５８８平方呎，２房間隔，向東北。業主叫價９００

萬元，單位獲３組客競爭，最終願減１０萬元以８９０萬元將單位易手，折合平均實用呎價

１９０９９元。

原業主於２００１年１０月以２０３萬元買入單位，持貨１８年，帳面獲利６８７萬元，單

位升值３﹒４倍。（ｂｉ）

