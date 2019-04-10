【港匯波動】港匯異常轉強至接近７﹒８３，或與中資機構部署有關

《經濟通通訊社１０日專訊》季結過後，港元拆息持續飆升，港匯亦轉強，今日盤中曾見７

﹒８３０５，遠離弱方兌換保證價，並創１月份以來最強水平。港匯於今年１月４日曾見

７﹒８２７４。銀行界普遍認為，這屬於異常現象，部分認為與中資機構部署有關，但實際原因

以及港匯強勢能否會持續，仍需時觀察。

有銀行貨幣交易部主管透露，港匯飆升令市場人士感驚訝，有傳言指中資機構大手並持續地

沽美元並套港元，導致美電向下，連帶發鈔行手頭上亦缺乏港元。他相信，中資機構或在進行策

略性項目，除了將資金投資股票外，是否有其他部署則不得宜知。

他相信，相關中資機構買港元的行動已累積數天，短期內未必有需要再進行大額交易，未來

一至兩日港息或逐步回落，而港匯亦會穩定下來，相信不會升穿７﹒８３水平。

上海商業銀行研究部主管林俊泓亦認同，港匯今日飆升屬不正常現象，但市場上猜測有多種

，包括部分銀行的大型客戶借走大批港元、外圍資金有意炒港股，以及銀行體系結餘偏少，但每

個猜測未可令人完全信服，需要再觀察多一段時間。

不過，建設銀行（亞洲）外匯及利率策略師趙志軒則認為，現時流動性偏緊，令沽港元的交

易操作偏貴，但未來港美息差或會再擴闊，相信港匯將重回７﹒８５弱方水平。

港匯最新報７﹒８３９７。（ｃｈ）

