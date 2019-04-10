《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息透露，昨日（９日）截止招股的禪游科技
（０２６６０）公開發售部分超額認購近４７倍，而國際配售反應亦踴躍，最終以１﹒２３港元
定價，略高於招股價中位數。
禪游科技計劃發售１﹒８億股，當中１０％作公開發售，９０％為國際配售，集資規模約
２﹒０１６億元至２﹒３７６億元。招股價介乎每股１﹒１２元至１﹒３２元，每手２０００股
，計及手續費，入場費２６６６﹒６元，本月１６日上市。國泰君安為獨家保薦人。（ｋｉ）
10/04/2019 15:21
【新股上市】傳禪游科技（２６６０）公開發售超額認購近４７倍
《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息透露，昨日（９日）截止招股的禪游科技
（０２６６０）公開發售部分超額認購近４７倍，而國際配售反應亦踴躍，最終以１﹒２３港元
定價，略高於招股價中位數。
禪游科技計劃發售１﹒８億股，當中１０％作公開發售，９０％為國際配售，集資規模約
２﹒０１６億元至２﹒３７６億元。招股價介乎每股１﹒１２元至１﹒３２元，每手２０００股
，計及手續費，入場費２６６６﹒６元，本月１６日上市。國泰君安為獨家保薦人。（ｋｉ）
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