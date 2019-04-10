《經濟通通訊社１０日專訊》港元持續強勢，今早最高曾見７﹒８３４２兌１美元，為一月
來首次漲破７﹒８４算。
港元匯價在２０分鐘內持續拉升近４０點報７﹒８３８５，為一月以來首次站上７﹒８４。
財資界人士指出，港匯轉強，而拆息上升，可能與環球央行放鴿、宏觀經濟轉趨樂觀，以及
海外資金重新部署流入股市有關。另外，之前部分沽港元機構未必持有實貨，港元回升現要平倉
帶動買盤湧現。（ｃｌ）
10/04/2019 09:30
【港匯波動】港元一月來首次漲破７﹒８４水平
《經濟通通訊社１０日專訊》港元持續強勢，今早最高曾見７﹒８３４２兌１美元，為一月
來首次漲破７﹒８４算。
港元匯價在２０分鐘內持續拉升近４０點報７﹒８３８５，為一月以來首次站上７﹒８４。
財資界人士指出，港匯轉強，而拆息上升，可能與環球央行放鴿、宏觀經濟轉趨樂觀，以及
海外資金重新部署流入股市有關。另外，之前部分沽港元機構未必持有實貨，港元回升現要平倉
帶動買盤湧現。（ｃｌ）
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