【港匯波動】港元一月來首次漲破７﹒８４水平

《經濟通通訊社１０日專訊》港元持續強勢，今早最高曾見７﹒８３４２兌１美元，為一月

來首次漲破７﹒８４算。

港元匯價在２０分鐘內持續拉升近４０點報７﹒８３８５，為一月以來首次站上７﹒８４。

財資界人士指出，港匯轉強，而拆息上升，可能與環球央行放鴿、宏觀經濟轉趨樂觀，以及

海外資金重新部署流入股市有關。另外，之前部分沽港元機構未必持有實貨，港元回升現要平倉

帶動買盤湧現。（ｃｌ）

