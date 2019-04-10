《經濟通通訊社１０日專訊》包浩斯國際（００４８３）預期，集團截至今年３月底止年度
之純利將按年大幅下降超過５０％，甚或可能錄得淨虧損，主要由於去年度第四季之零售業務銷
售表現疲弱。（ｊｏ）
10/04/2019 17:32
【企業盈警】包浩斯（４８３）料全年純利大跌逾５０％或錄虧損
《經濟通通訊社１０日專訊》包浩斯國際（００４８３）預期，集團截至今年３月底止年度
之純利將按年大幅下降超過５０％，甚或可能錄得淨虧損，主要由於去年度第四季之零售業務銷
售表現疲弱。（ｊｏ）
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