【企業盈喜】廣南集團（１２０３）料首季溢利按年增加４５％

《經濟通通訊社１０日專訊》廣南集團（０１２０３）發盈喜，預料截至３月底止首季綜合

溢利按年增加４５％，主要由於馬口鐵產品售價和單位毛利上升、活豬代理及經銷業務利潤增加

、聯營公司黃龍食品工業有限公司的主要產品單位毛利上升，以及在港所持有的投資物業價值保

持平穩。（ｃｈ）

