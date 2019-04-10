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10/04/2019 16:56

【企業盈喜】廣南集團（１２０３）料首季溢利按年增加４５％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》廣南集團（０１２０３）發盈喜，預料截至３月底止首季綜合
溢利按年增加４５％，主要由於馬口鐵產品售價和單位毛利上升、活豬代理及經銷業務利潤增加
、聯營公司黃龍食品工業有限公司的主要產品單位毛利上升，以及在港所持有的投資物業價值保
持平穩。（ｃｈ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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