《再戰明天》德拉吉出席ＩＭＦ╱世銀會議，聯儲局公布會議記錄

《經濟通通訊社１０日專訊》明日（１１日），歐洲央行總裁德拉吉出席ＩＭＦ╱世界銀行

春季會議。明日，聯儲局公布會議記錄，內地公布３月通脹率



＊歐洲央行總裁德拉吉出席ＩＭＦ╱世界銀行春季會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：３０ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員維勒魯瓦德

加洛講話。９：３０ｐｍ，美聯儲副主席克拉里達就美國經濟前景及貨幣政策發表講話。

８：４５ｐｍ，在ＩＭＦ－世界銀行春季會議前，世界銀行臨時行長兼首席執行官格奧爾基耶娃

舉行新聞發布會。

明日，歐洲央行總裁德拉吉和歐洲央行執委科爾出席ＩＭＦ╱世界銀行春季會議（至１３日

）。同時，負責貨幣政策的英倫銀行副總裁布羅德班特、英倫銀行副總裁兼審慎監管局ＣＥＯ伍

茲，出席ＩＭＦ春季會議。

９：４０ｐｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話。

９：４５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表講話。９：３０ｐｍ，國際貨幣基金組織

（ＩＭＦ）總裁拉加德在２０１９年春季會議開幕時對媒體發表講話。

明日，美國總統特朗普和韓國總統文在寅在白宮舉行會晤。



＊聯儲局公布會議記錄，內地公布３月通脹率＊



在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國聯儲局公布會議記錄。同時，美國公布３月財政預算

月報，料財赤由２０８７億美元收窄至）１８１０億美元。

明早９：３０ａｍ，中國公布３月消費者物價指數，年率料由１﹒５％升上２﹒３％；３月

生產者物價指數年率料由０﹒１％升上０﹒４％。



＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊



明午２：００ｐｍ，德國公布３月消費者物價指數，月率料維持於０﹒４％；年率料由

１﹒５％降至１﹒３％。２：４５ｐｍ，法國公布３月消費者物價指數，月率料由持平升上

０﹒８％。

８：３０ｐｍ，加拿大公布２月新屋價格，月率料由持平降至下滑０﹒１％；年率料由下滑

０﹒１％升上０﹒１％。

同時，美國公布３月生產者物價指數，月率料由０﹒１％升上０﹒３％；年率料維持於

１﹒９％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由２０﹒２萬升上２１萬；連續申請失業救濟金

人數料由１７１﹒７萬升上１７３﹒５萬。

９：００ｐｍ，俄羅斯公布２月貿易收支，料貿盈由１３４億美元收窄至１２４億美元；進

口料由１６５億美元上升至１８９億美元；出口料由２９８億美元增加至３１７億美元。



＊迅銷派業績＊



在本港，明日，永利地產發展（００８６４）開股東會，雷士照明（０２２２２）開股東特

別大會。

派業績的公司有：中國再生醫學（０８１５８）、迅銷（０６２８８）、遠東環球

（００８３０）和辰罡科技（０８１３１）等。（ｈｏ）

