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10/04/2019 18:51

《再戰明天》德拉吉出席ＩＭＦ╱世銀會議，聯儲局公布會議記錄

　　《經濟通通訊社１０日專訊》明日（１１日），歐洲央行總裁德拉吉出席ＩＭＦ╱世界銀行
春季會議。明日，聯儲局公布會議記錄，內地公布３月通脹率

＊歐洲央行總裁德拉吉出席ＩＭＦ╱世界銀行春季會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：３０ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員維勒魯瓦德
加洛講話。９：３０ｐｍ，美聯儲副主席克拉里達就美國經濟前景及貨幣政策發表講話。
８：４５ｐｍ，在ＩＭＦ－世界銀行春季會議前，世界銀行臨時行長兼首席執行官格奧爾基耶娃
舉行新聞發布會。
　　明日，歐洲央行總裁德拉吉和歐洲央行執委科爾出席ＩＭＦ╱世界銀行春季會議（至１３日
）。同時，負責貨幣政策的英倫銀行副總裁布羅德班特、英倫銀行副總裁兼審慎監管局ＣＥＯ伍
茲，出席ＩＭＦ春季會議。
　　９：４０ｐｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話。
９：４５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表講話。９：３０ｐｍ，國際貨幣基金組織
（ＩＭＦ）總裁拉加德在２０１９年春季會議開幕時對媒體發表講話。
　　明日，美國總統特朗普和韓國總統文在寅在白宮舉行會晤。

＊聯儲局公布會議記錄，內地公布３月通脹率＊

　　在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國聯儲局公布會議記錄。同時，美國公布３月財政預算
月報，料財赤由２０８７億美元收窄至）１８１０億美元。
　　明早９：３０ａｍ，中國公布３月消費者物價指數，年率料由１﹒５％升上２﹒３％；３月
生產者物價指數年率料由０﹒１％升上０﹒４％。

＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊

　　明午２：００ｐｍ，德國公布３月消費者物價指數，月率料維持於０﹒４％；年率料由
１﹒５％降至１﹒３％。２：４５ｐｍ，法國公布３月消費者物價指數，月率料由持平升上
０﹒８％。
　　８：３０ｐｍ，加拿大公布２月新屋價格，月率料由持平降至下滑０﹒１％；年率料由下滑
０﹒１％升上０﹒１％。
　　同時，美國公布３月生產者物價指數，月率料由０﹒１％升上０﹒３％；年率料維持於
１﹒９％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由２０﹒２萬升上２１萬；連續申請失業救濟金
人數料由１７１﹒７萬升上１７３﹒５萬。
　　９：００ｐｍ，俄羅斯公布２月貿易收支，料貿盈由１３４億美元收窄至１２４億美元；進
口料由１６５億美元上升至１８９億美元；出口料由２９８億美元增加至３１７億美元。

＊迅銷派業績＊

　　在本港，明日，永利地產發展（００８６４）開股東會，雷士照明（０２２２２）開股東特
別大會。
　　派業績的公司有：中國再生醫學（０８１５８）、迅銷（０６２８８）、遠東環球
（００８３０）和辰罡科技（０８１３１）等。（ｈｏ）

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