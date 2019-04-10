《小傳日記》侵侵辣火頭，歐洲有排愁；魚缸要截返，力守三萬關！

《小傳日記》中美兩國貿易談判之前先有好消息傳出，大家都以為有餐安樂茶飯食啦，不過

侵侵（特朗普）出名估你唔到啊！隔晚（１０日）火頭辣向歐洲，話要對價值１１０億美金嘅歐

盟商品徵收關稅，令到本來經濟已經差嘅各個歐洲大國，前景更加黯淡，搞到外圍包括花旗國三

大指數全線都跌近１巴仙啊。

香江呢邊噚日雖然再創近十個月新高，不過明顯就係三萬關爭持嘅格局，唔上唔落，所以今

次都借外圍走低嚟個回調，今朝（１１日）早先低開１０５點報３００５２，其後無幾耐已經穿

埋三萬點關口位急跌２６４點。不過，三萬關呢啲重要關口位似乎喺牛軍心目中不容有失，低見

２９８９３之後，就開始有買盤支持，加上ＱＱ（００７００）發力，最終關口力保不失，埋單

都只係跌３７點，報３０１１９，主板成交逾１１２６億銀減少逾１巴仙。

國貨方面，收報１１７６４，跌近半巴仙或跌５１點。

Ａ場走勢麻麻但就先跌後回升，上證收報３２４１，微升２點，全日成交３９５６﹒７０億

人仔。

大隻藍戰士個別發展，ＱＱ畀匯證上調「他屐」６巴仙到４３８銀，維持「掃貨」評級，匯

證話唱好嘅原因，係因為佢睇到遊戲用家打機嘅時間回升，以及神州恢復海外遊戲嘅審批，ＱＱ

今日埋單都有逾１巴仙進帳，報３８８﹒８銀。大象（００００５）追咗幾日落後之後，今日就

回一回，微跌一格，報６６﹒９５銀。生發發（００３８８）就跟住魚缸回落，全日都要腳軟軟

，跌半巴仙，報２８１銀。ＡＩＡ（０１２９９）仍升逾半個巴仙，報８０﹒２５銀；神州移動

（００９４１）跌２毫半子，收７７﹒８５銀。



＊上海出新政車佬好高興，汽車零件佬同樣當寶寶＊



今日魚缸雖然反反覆覆，冇乜上升動力，加上神州上個月廣義乘用車銷量跌咗一成二，更連

跌１０個月，錄得１７８萬架，但上海就計劃推出新政策，研究推動燃油車更換為新能源砵砵車

嘅相關引導政策，刺激中港兩地上市嘅四個轆普遍都踩油向前，長汽（０２３３３）就最巴閉，

勁升逾６巴仙，報６﹒９６銀，係升幅最大嘅國貨佬！廣汽（０２２３８）就緊隨其後，抽高逾

３巴仙，報９﹒９１銀。華晨（０１１１４）彈起近２巴仙，報８﹒８２銀。東風

（００４８９）就漲逾２巴仙，報８﹒６２銀。藍戰士吉利（００１７５）亦進帳２巴仙，報

１７﹒７銀。

砵砵車大爆發，令到一眾汽車零件佬都有追捧，其中福耀玻璃（０３６０６）急升近６巴仙

，報２９﹒２５銀；敏實（００４２５）亦再彈升４巴仙，報２８﹒３５銀；德昌電機

（００１７９）升近３巴仙，報１９﹒６銀；耐世特（０１３１６）升逾４巴仙，報１１﹒３２

銀。京西國際（０２３３９）升半成，報０﹒９１銀。



＊熊貓電子漲鐵塔無人搶，神州券商跌缸友急急撇＊



缸友憧憬神州國企混改或者提速，熊貓電子（００５５３）喺Ａ場連續兩日漲停，返嚟香江

呢邊今日Ｈ股再踩行油踢高近６巴仙，報３﹒９７銀。中通服（００５５２）再彈近４巴仙，報

７﹒０８銀。京信通信（０２３４２）再升近２巴仙，報２﹒１２銀。不過，鐵塔

（００７８８）就曳喇，噚日都仲生生猛猛連續兩日破頂高見到２﹒２銀，今日就要大劈回吐近

３巴仙，報２﹒１２銀。

聯想集團（００９９２）之前旗下嘅打印機業務聯想圖像，就畀納思達以近１６９６萬人仔

入股，今日仲有力鏟高股價近７巴仙，報７﹒４９銀。其他兩隻手機佬，中興（００７６３）同

小米（０１８１０）亦有進帳，前者升逾２巴仙報２５﹒４銀，後者走高１巴仙收報１１﹒８４

銀。

Ａ場走勢麻麻，一眾神州券商佬表現亦都變軟腳蟹，其中國泰君安（０２６１１）仲因為要

配售１﹒９４億股Ｈ股，而畀「孖屐」急掟貨，最終大插水近７巴仙，報１６﹒４６銀，曾經低

見到１６﹒３銀，創咗近兩個月低位。華泰六八八六（０６８８６）上個月淨利潤按年跌逾１９

巴仙，最終亦插水３巴仙，報１５﹒５８銀，廣發証券（０１７７６）仲做埋表現最差國貨佬，

跌逾３巴仙，報１１﹒１銀；中信証券（０６０３０）同海通證券（０６８３７）就各跌約２巴

仙，分別報１８﹒５銀同１０﹒６２銀。



＊磚頭佬腳軟龍光卻走遠，食品佬急吐蒙牛最糟糕＊



噚日有消息話，中央諗住放寬戶籍制度，令到神州磚頭走勢相當硬淨，但今日就全線腳軟，

富力地產（０２７７７）蒸發近３巴仙，報１７﹒０８銀。「四條三」恆大（０３３３３）就跣

低近３巴仙，報２６﹒２５銀。潤地（０１１０９）做埋差表現藍戰士，唔見近３巴仙，收報

３４﹒８５銀。萬科（０２２０２）跌咗１巴仙，報３４﹒５５銀。碧桂園（０２００７）只係

跌一格，報１３﹒２６銀。龍光（０３３８０）逆市彈起２巴仙，報１３﹒８２銀，仲要高見

１４蚊兼破理頂，勁！

幾隻之前炒上嘅內需食品佬同樣借勢回吐，其中三隻藍戰士食品佬全線下跌，其中蒙牛

（０２３１９）同豬肉佬萬洲（００２８８）緊隨潤地做第二同第三差藍戰士，前者跌逾２巴仙

報２９﹒５銀，後者亦蒸發近２巴仙收８﹒６９銀；旺旺（００１５１）亦跌逾１巴仙，報

６﹒５５銀。統一企業（００２２０）唔見近３巴仙，報７﹒２銀；康師傅（００３２２）同中

糧肉食（０１６１０）齊齊走低約１巴仙，分別報１２﹒６４銀同２﹒９７銀。請請！



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