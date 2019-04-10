《本港樓市》傳高銀主席私人持有九龍灣商業地獲洽購，出價５０億

《經濟通通訊社１０日專訊》消息指，由高銀金融（００５３０）主席潘蘇通私人持有的東

九龍宏泰道７號商業地盤，近期獲本地財團積極洽購，出價約５０億元，每平方呎樓面地價約

１２５００元。預計日後發展成甲廈，連同建築成本，呎價達１﹒６萬至１﹒７萬元。

據了解，業主早於數月前，已把地盤於市場放售，按該廈可重建樓面約４０萬平方呎計，項

目市值約５０億元（未計建築成本）。

由於該區近年已轉型為商業區，業主早前為項目進行補地價，涉資約１６﹒５億元，每平方

呎補地價約４６００元。（ｈｌ）

