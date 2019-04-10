三萬關力保不失，全日收報３０１１９軟３７點，成交逾１１２６億

《經濟通通訊社１０日專訊》國際貨幣基金組織隔晚（９日）調低今年全球經濟增長預測，

最新預測是自２０１６年來最低增速，加上美國總統特朗普指將對價值１１０億美元的歐盟商品

徵收關稅，美股三大指數同樣向下，道指挫１９０點報２６１５０，標指跌１７點報２８７８，

納指走低４４點報７９０９。

港股連日雖然企穩三萬點關口，但今早受美股影響而低開１０５點，報３００９４，早段跌

幅一度擴大，在內房、手機設備及醫藥股領跌下，最多曾一度瀉２６４點報２９８９２，失守三

萬大關，不過午後Ａ股翻身上漲，港股跌幅持續收窄，最終收跌３７點或０﹒１３％，報

３０１１９點，連續三日企穩三萬關口，主板成交１１２６﹒１５６億元減少１﹒３８％。

國企指數報１１７６４，跌５１點或０﹒４３％。

滬指收報３２４１點，上升２點，盤中低見３２０４點。深成指收報１０４３５，跌１點。

全日兩市成交８９９０億元人幣增加７％。

重磅股方面，匯控（００００５）微跌０﹒０７％，報６６﹒９５元。騰訊（００７００）

獲匯證上調目標逾６％至４３８元，揚１﹒３６％，報３８８﹒８元。港交所（００３８８）與

河北政府簽署合作備忘，加快河北企業赴港上市步伐，惟跌０﹒５％，報２８１元。友邦

（０１２９９）微升０﹒６９％，報８０﹒２５元。

創科實業（００６６９）後段有資金追捧，收漲２﹒３９％報５７﹒８５元，見５８﹒１元

創歷史新高，是表現最佳藍籌。



＊內需股受壓蒙牛挫，國家新政內房股跌＊



內需股隨市受壓，蒙牛乳業（０２３１９）上日飆逾３％，今日回吐２﹒３２％收２９﹒５

元。中國旺旺（００１５１）亦跌１﹒３６％，報６﹒５５元，失守廿天線（約６﹒４７２元）

。其他內需股亦走低，統一企業（００２２０）走低２﹒７％，報７﹒２元；康師傅

（００３２２）隨市跌１﹒５６％，報１２﹒６４元。

國家發改委上日提出實現新型城鎮化，放寬戶籍制度，部分城市將全面取消落戶限制，大灣

區部分城市將調整完善積分落戶政策，野村、瑞信都對政策持正面態度，惟內房今日普遍回吐。

潤地（０１１０９）跌２﹒５２％，報３４﹒８５元，是表現最差藍籌；富力地產

（０２７７７）瀉２﹒９５％，報１７﹒０８元；恆大（０３３３３）跟跌２﹒６％，報

２６﹒２５元；龍湖（００９６０）走低１﹒６８％，報２９﹒２元；融創（０１９１８）軟１

﹒０４％，報４２﹒７元；萬科（０２２０２）則跌１％，報３４﹒５５元。

國家衛健委上日指將全面開展藥品使用監測，建立健全藥品使用監測系統，受消息影響醫藥

走低。中生製藥（０１１７７）走低１﹒０９％，報８﹒１６元。石藥（０１０９３）跟跌０﹒

９８％，報１６﹒１６元。國藥（０１０９９）軟０﹒９１％，報３２﹒７元。不過，藥明康德

（０２３５９）就逆市升３﹒３％，報１０３﹒３元。白雲山（００８７４）亦升１﹒５７％，

報３８﹒８元，創近十個月高。而復星醫藥（０２１９６）考慮推動旗下優質創新研發型公司對

接科創板，全日股價升２﹒７１％，報３０﹒３５元，創半年高位。



＊無視數據差汽車股升，５Ｇ概念續受捧＊



內地乘用車市場信息聯席會指，３月內地乘用車零售銷量１７８萬輛，按年減少１２％，惟

汽車股今日無視數據由跌轉升。吉利（００１７５）獲美銀美林唱好，指其庫存已降至健康水平

，有助改善利潤，故將評級調高至買入，目標價大幅調升逾１倍至２３元，收漲２﹒１９％，報

１７﹒７元。長汽（０２３３３）飆升６﹒２６％，報６﹒９６元，創近八個月高。廣汽

（０２２３８）亦漲３﹒２３％，報９﹒９１元，創近月高位。東風（００４８９）走高

２﹒５％，報８﹒６２元，創近月高位。

上日有報道指國企混合所有制改革基金正在籌備設立，首期規模有望達８００億人幣，部分

５Ｇ股繼續有追捧，當中聯想集團（００９９２）早前獲納思達以近１６９６萬人幣，入股旗下

打印機業務聯想圖像，收升６﹒８５％，報７﹒４９元，創逾四年高。南京熊貓電子

（００５５３）（滬：６００７７５）Ａ股已連續兩日漲停，今日Ｈ股再漲５﹒８７％，報

３﹒９７元，創近月高位。中通服（００５５２）亦漲３﹒９６％，報７﹒０８元。中興

（００７６３）則升２﹒２１％，報２５﹒４元。鐵塔（００７８８）連續兩日破頂後回吐，跌

２﹒７５％，報２﹒１２元。

中國信通院公布３月內地手機市場總體出貨量逾２８３７萬部，按年跌６％，雖然消息影響

手機設備股早段向下，但後段該板塊由跌轉升，當中舜宇（０２３８２）微升０﹒４７％，報

１０７﹒７元，創近八個月高位。瑞聲（０２０１８）反彈漲１﹒２２％，報５３﹒８元。比亞

迪電子（００２８５）走高４﹒７２％，報１１﹒９８元。不過丘鈦科技（０１４７８）就全日

皆跌，最終走低２﹒９７％，報８﹒８２元。（ａｌ）

