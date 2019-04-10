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10/04/2019 15:15

【佔中裁決】２２名民主派議員再發聲明：九子是政治犯、良心犯

　　《經濟通通訊社１０日專訊》佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明；立法會議員陳淑莊、邵
家臻；前學聯常委張秀賢、鍾耀華；社民連副主席黃浩銘及民主黨的李永達，被控在２０１４年
９月２７至２８日期間串謀犯公眾妨擾等罪名的案件昨（９日）宣判。９人各有控罪罪成。繼昨
日全體民主派立法會議員發聲明後，今日其中２２名議員再就判決發聲明，指為香港悲哀、為香
港振奮，並指「佔中九子」是政治犯、良心犯，也是港人的英雄。
　　民主派表示，今次的判決只會更鞏固他們守護香港的決心，抵抗強權專橫，捍衛人權自由。
他們批評中央無視普選承諾，反透過香港政府以司法手段作政治報復，以過時亦無先例的罪名，
圖將一眾義士身繫囹圄，剿滅本土異見及和平抗爭。
　　民主派會議召集人毛孟靜表示，由於現時暫未有判刑，因此現時不會就任何判刑的揣測作任
何評論。被問到會如何協助九子中的兩名立法會議員陳淑莊及邵家臻，毛孟靜指他們可以暫時回
來開會，繼續監察政府。至於在議會外的抗爭，毛孟靜就指他們不會為一單法庭案件作特別的行
動，又指政府自從ＤＱ議員一事便是玩弄法規，民主派對此早有心理準備。
　　有記者問到，民主派現時會否要求特首林鄭月娥下台。毛孟靜就認為可反問，現在有沒有人
認為她不用下台。（ｆｗ）（ｚｚ）

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