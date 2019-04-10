《經濟通通訊社１０日專訊》立法會一連５日舉行特別財會，審議本年度的《財政預算案》
。街工梁耀忠問及近期宣判的丁權覆核案中，丁權在「私人土地契約」和「土地交換」上，不屬
傳統權益，而原本預留用作興建丁屋用途等的「鄉村式發展」的逾９００公頃用地，政府指這些
土地十分零散，不適合作大型住宅項目，會否思考將有關土地轉為興建過渡性房屋。運輸及房屋
局局長陳帆回應指，政府需要考慮有關位置是否適合建屋，若可以的話會盡可能動用資源去做。
（ｃｗ）
10/04/2019 11:05
【丁權覆核】陳帆：有關九百公頃土地若建過渡屋，須考慮地理問題
《經濟通通訊社１０日專訊》立法會一連５日舉行特別財會，審議本年度的《財政預算案》
。街工梁耀忠問及近期宣判的丁權覆核案中，丁權在「私人土地契約」和「土地交換」上，不屬
傳統權益，而原本預留用作興建丁屋用途等的「鄉村式發展」的逾９００公頃用地，政府指這些
土地十分零散，不適合作大型住宅項目，會否思考將有關土地轉為興建過渡性房屋。運輸及房屋
局局長陳帆回應指，政府需要考慮有關位置是否適合建屋，若可以的話會盡可能動用資源去做。
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