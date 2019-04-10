《經濟通通訊社１０日專訊》佔中發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明等９人被控「串謀犯公眾
妨擾」等罪的案件，各被告已於今日中午前完成求情，法官宣布押後至４月２４日判刑，９被告
獲准繼續保釋。
各被告求情時，立法會議員陳淑莊、邵家臻、學聯前常委張秀賢及社民連黃浩銘，均希望可
獲判社會服務令，當中法官只允許張秀賢一人感化和社會服務令報告。（ｃｗ）（ｚｚ）
10/04/2019 11:47
【佔中裁決】法官押後至４月２４日判刑，９被告獲准繼續保釋
《經濟通通訊社１０日專訊》佔中發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明等９人被控「串謀犯公眾
妨擾」等罪的案件，各被告已於今日中午前完成求情，法官宣布押後至４月２４日判刑，９被告
獲准繼續保釋。
各被告求情時，立法會議員陳淑莊、邵家臻、學聯前常委張秀賢及社民連黃浩銘，均希望可
獲判社會服務令，當中法官只允許張秀賢一人感化和社會服務令報告。（ｃｗ）（ｚｚ）
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