【佔中裁決】法官押後至４月２４日判刑，９被告獲准繼續保釋

《經濟通通訊社１０日專訊》佔中發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明等９人被控「串謀犯公眾

妨擾」等罪的案件，各被告已於今日中午前完成求情，法官宣布押後至４月２４日判刑，９被告

獲准繼續保釋。

各被告求情時，立法會議員陳淑莊、邵家臻、學聯前常委張秀賢及社民連黃浩銘，均希望可

獲判社會服務令，當中法官只允許張秀賢一人感化和社會服務令報告。（ｃｗ）（ｚｚ）

