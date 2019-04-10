【沙中醜聞】陳帆︰待完成全面評估策略研究才知紅磡站是否要加固

《經濟通通訊社１０日專訊》立法會一連５日舉行特別財會，審議本年度的《財政預算案》

。運輸及房屋局長陳帆在會上回應沙中線紅磡站是否需要加固一事，指要待完成全面評估策略研

究，才知紅磡站是否要加固。

陳帆又表示，沙中線紅磡站獨立調查委員會早前已公布中期調查報告，而政府團隊及港鐵之

全面評估策略的３階段調查會繼續進行。陳帆指，在完成調查並有結論之後，亦會將調查報告交

予獨立調查委員會一併考慮。（ｙｎ）（ｚｚ）

