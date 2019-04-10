《鍾之日記》香江力保三萬，ＣＰＩ明公布

《鍾之日記》４月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



國家統計局明早（１１日）公布內地３月ＣＰＩ及ＰＰＩ，市場預估，春節季節性因素消退

、中美貿易談判取得積極進展之下，中國３月進出口增速有望回暖，而在部分大宗商品價格、油

價與豬價的支撐下，預計３月ＰＰＩ同比小幅改善至升０﹒４％，而ＣＰＩ料同比漲２﹒４％重

回「２時代」。

港股連日雖然企穩三萬點關口，但今早受美股影響而低開１０５點，報３００９４，早段跌

幅一度擴大，在內房、手機設備及醫藥股領跌下，最多曾一度瀉２６４點報２９８９２，失守三

萬大關，不過午後Ａ股翻身上漲，港股跌幅持續收窄，最終收跌３７點或０﹒１３％，報

３０１１９點，連續三日企穩三萬關口，主板成交１１２６﹒１５６億元減少１﹒３８％。

騰訊（００７００）獲匯證上調目標逾６％至４３８元，揚１﹒３６％，報３８８﹒８元。

創科實業（００６６９）後段有資金追捧，收漲２﹒３９％報５７﹒８５元，見５８﹒１元

創歷史新高，是表現最佳藍籌。



＊Ａ場終止兩連跌，格力接盤俠仍是謎＊



滬深股市今早低開，在券商保險股領跌下，滬綜指一度跌１％險穿三千二，午後國企混改消

息帶動，再加上釀酒股拉升，股王茅台（滬：６００５１９）午後再破頂，曾升穿９５０元人民

幣，滬綜指收復失地，最終倒升０﹒０７％，報３２４１﹒９３點，終止兩連跌。全日兩市成交

８９９０億元人民幣，較上日（９日）增加７％。

格力電器（深：０００６５１）國資大股東格力集團擬轉讓１５％持股，最新傳出格力潛在

買家為厚樸投資領頭組建財團，聯合澳門一家金融投資公司和其他投資者出價接盤，厚樸方面對

傳聞表示「不便回應」。昨日一字漲停的格力電器今早曾打開漲停，午後再次封板，全日成交

１８２億元人民幣創新高。



＊降準不降準？券商好心急＊



據外媒計算，內地本月將面臨至少１﹒５萬億元人民幣的流動性缺口，內地魚缸或面臨乾塘

的風險，但與此同時人行已經連續十五個交易日暫停逆回購操作，市場普遍認為，人行長時間停

止印鈔，相信是為再次實施降準作鋪墊，可是人行對降準消息仍然沒有透出一點口風，甚至把造

謠人行準備降準的假消息交給警方處理。

最近又傳出一個名叫「陳玉龍」的中信建投分析師預計，人行在５個交易日內降準，但中信

建投很快便澄清，指公司並無此分析師。券商澄清消息的速度極快，不給市場一點炒作的機會，

令投機者大失所望，券商板塊領跌，廣發証券（０１７７６）挫３﹒５％，東方證券

（０３９５８）跌３﹒３％，華泰六八八六（０６８８６）跌３﹒１％。

另外，中資券商公司的資金流動性亦令人關注，國泰君安（０２６１１）擬以１６﹒３４元

的價格配售１﹒９４億股新Ｈ股，募集資金３１﹒７億元，佔已擴大股本後Ｈ股近１４％，其配

售規模之大對市場造成震動，投資者擔心股價被大幅攤薄急急走人，國泰君安收跌６﹒７％。



＊內地首季汽車市場續放緩，市場對政策出台預期升溫＊



雖然內地宣布４月起將下調製造業增值稅後，各車企即時齊齊減價，但中國汽車市場放緩之

勢仍不減。中國乘用車市場信息聯席會數據顯示，３月廣義乘用車零售銷量１７８萬輛，同比減

少１２％，連續第１０個月同比下跌。１－３月的全國乘用車市場累計零售５０７﹒８萬台，零

售同比累計下降１０﹒５％。

而廣汽集團（０２２３８）亦公布，３月銷量為１８﹒２８萬輛，按年下跌０﹒３４％。

港股及Ａ股的汽車板塊今日均低開高走，交銀國際分析師陳慶認為，整個乘用車市場銷量連

續下跌多時，市場可能憧憬未來中央會有政策支持汽車行業。他指出，年初發改委講過要出台措

施支持汽車消費，商務部也說要有提振政策，但具體方案還沒有出來。而最新消息指，上海市正

在研究推動燃油車更換為新能源汽車的相關引導政策。

多隻汽車股今日造好，長城汽車（０２３３３）漲６﹒３％，敏實集團（００４２５）漲４

﹒２％，廣汽升３﹒２％，華晨（０１１１４）升２％，比亞迪（０１２１１）升１﹒７％。

吉利（００１７５）漲２﹒２％，美銀美林對吉利汽車的看法由此前負面轉向正面，將吉利

評級由「遜於大市」，調高至「買入」，目標價亦由１１﹒２元，大幅調升逾１倍至２３元。



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