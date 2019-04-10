《經濟通通訊社１０日專訊》格力電器（深：０００６５１）日前發公告，其控股股東格力
集團擬通過公開方式轉讓其持有的１５％股權，如由單一投資者接手，將涉及公司控制權變動，
一時之間國資退出格力的聲音甚囂塵上。格力電器昨日（９日）復牌漲停，今早再一度漲停，不
過盤中打開漲停，現價漲７﹒４％，報５５﹒７８元人民幣。
珠海國資人士早前對內媒透露，富士康可能成為潛在的接盤方，富士康回應稱「不評論媒體
及市場流言。」相比起阿里當時明確否認入股格力，鴻海的回應更顯曖昧。（ｅｙ）
10/04/2019 10:02
【格力易主】格力電器打開漲停升７％，此前傳富士康接盤國資入主
《經濟通通訊社１０日專訊》格力電器（深：０００６５１）日前發公告，其控股股東格力
集團擬通過公開方式轉讓其持有的１５％股權，如由單一投資者接手，將涉及公司控制權變動，
一時之間國資退出格力的聲音甚囂塵上。格力電器昨日（９日）復牌漲停，今早再一度漲停，不
過盤中打開漲停，現價漲７﹒４％，報５５﹒７８元人民幣。
珠海國資人士早前對內媒透露，富士康可能成為潛在的接盤方，富士康回應稱「不評論媒體
及市場流言。」相比起阿里當時明確否認入股格力，鴻海的回應更顯曖昧。（ｅｙ）
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