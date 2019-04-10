【格力易主】格力電器打開漲停升７％，此前傳富士康接盤國資入主

《經濟通通訊社１０日專訊》格力電器（深：０００６５１）日前發公告，其控股股東格力

集團擬通過公開方式轉讓其持有的１５％股權，如由單一投資者接手，將涉及公司控制權變動，

一時之間國資退出格力的聲音甚囂塵上。格力電器昨日（９日）復牌漲停，今早再一度漲停，不

過盤中打開漲停，現價漲７﹒４％，報５５﹒７８元人民幣。

珠海國資人士早前對內媒透露，富士康可能成為潛在的接盤方，富士康回應稱「不評論媒體

及市場流言。」相比起阿里當時明確否認入股格力，鴻海的回應更顯曖昧。（ｅｙ）

