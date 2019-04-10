【科創板】科創板受理企業再增５家，馬雲雷軍現身

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上交所昨日再宣布受理５間科創板申報企

業，包括安恆信息、石頭科技、海天瑞聲、寶蘭德以及山石網科。

上述企業全部選擇第一套上市標準，其中由馬雲間接持股的安恆信息以及雷軍間接持股的石

頭科技關注度頗高。

截至目前，科創板累計受理企業總數升至５７間，已問詢申報企業家數升至１５間。



＊馬雲間接持有安恆信息１４﹒４２％股權＊



來自杭州阿里系的安恆信息屬於軟件和信息技術服務業，主營業務為網絡信息安全產品的研

發、生產及銷售。此次擬融資７﹒６億元（人民幣．下同），擬投資於雲安全服務平台升級項目

、大數據態勢感知平台升級項目等。

財務數據顯示，２０１６年至２０１８年公司實現營收為３﹒１７億元、４﹒３億元、

６﹒４億元，淨利分別為１１９﹒０６萬元、５４８８﹒３萬元、８３４８﹒８５萬元。

從股東名單看，安恆信息的控股股東為范淵，目前持股２１﹒０３％，阿里創投持股比例

１４﹒４２％緊隨其後。馬雲持有阿創投８０％的股份。



＊石頭科技為小米生產掃地機器人＊



來自北京的石頭科技則屬於「小米生態鏈」之中。公司主營業務為智能清潔機器人等智能硬

件的設計、研發、生產和銷售，主要產品為小米定製品牌「米家智能掃地機器人」、以及自有品

牌「石頭智能掃地機器人」和「小瓦智能掃地機器人」。公司預計融資１３﹒０２億元，擬投入

新一代掃地機器人項目。

財務數據顯示，２０１６年至２０１８年公司實現營業收入分別為１﹒８３億元、

１１﹒１９億元、３０﹒５１億元，淨利分別為－１１２３﹒９９萬元、６６９９﹒６２萬元、

３０７５８﹒７８萬元。

公司控股股東為昌敬，目前持股３０﹒９９％，排名第二的是順為公司，持股

１２﹒８５％。第三大股東是天津金米持股１１﹒８５％。其中，順為的實際控製人為小米的董

事許達來。而天津金米的實際控製人為雷軍。

