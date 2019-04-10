【政策解讀】中信証券：城鎮化發展思路轉變，長三角地區最值關注

《經濟通通訊社１０日專訊》中信証券最新研報認為，４月８日《２０１９年新型城鎮化建

設重點任務》印發，該文件已體現國家城鎮化發展的思路轉變，表現為進一步推動勞動力、資本

、土地等生產要素自由流動改革，建立以中心城市引領城市群發展、龍頭城市群帶動區域發展的

新模式。

報告指，首推京津冀、粵港澳、長三角等國家級戰略區域。其中長三角地區得益於一體化戰

略升級為國家戰略，疊加上海自貿區新擴容和科創板、註冊制試點，在短期內最值得關注。

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