《經濟通通訊社１０日專訊》中國鐵塔（００７８８）與華為日前共同宣布雙方完成了５Ｇ
能源方案聯合創新測試。測試結果表明，通過智能削峰、智能升壓、智能儲能等創新技術，站點
在向５Ｇ演進的過程中可實現「不改市電、不動配電、不增機櫃」，低成本高效部署。本次聯合
創新成果為５Ｇ站點的供電模式提供新思路，也是雙方聯合推進５Ｇ電源產業走向成熟的關鍵進
展。（ｃａ）
10/04/2019 08:41
《５Ｇ加速》中國鐵塔攜手華為創新低成本方案應對５Ｇ「電老虎」
《經濟通通訊社１０日專訊》中國鐵塔（００７８８）與華為日前共同宣布雙方完成了５Ｇ
能源方案聯合創新測試。測試結果表明，通過智能削峰、智能升壓、智能儲能等創新技術，站點
在向５Ｇ演進的過程中可實現「不改市電、不動配電、不增機櫃」，低成本高效部署。本次聯合
創新成果為５Ｇ站點的供電模式提供新思路，也是雙方聯合推進５Ｇ電源產業走向成熟的關鍵進
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