  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/04/2019 08:41

《５Ｇ加速》中國鐵塔攜手華為創新低成本方案應對５Ｇ「電老虎」

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國鐵塔（００７８８）與華為日前共同宣布雙方完成了５Ｇ
能源方案聯合創新測試。測試結果表明，通過智能削峰、智能升壓、智能儲能等創新技術，站點
在向５Ｇ演進的過程中可實現「不改市電、不動配電、不增機櫃」，低成本高效部署。本次聯合
創新成果為５Ｇ站點的供電模式提供新思路，也是雙方聯合推進５Ｇ電源產業走向成熟的關鍵進
展。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
專訪10/04/2019
未來金融創科新世代
國際動態10/04/2019
伊朗革命衞隊 美列恐怖組織
剖析天下09/04/2019
中國債市進入新里程碑 流入資金料達3000億美元
剖析天下09/04/2019
歐元區經濟復甦長路漫漫
生財有道09/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：舜宇110元見阻力
FOCUS09/04/2019
【FOCUS】戶籍政策大變天 內房調控迎全面「隱形鬆綁」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金