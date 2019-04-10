《經濟通通訊社１０日專訊》上海市委副書記、市長應勇透露，今年上海市全年減稅降費將
超１０００億元人民幣。今年將實施更大規模減稅、更加明顯降費舉措，進一步減輕企業負擔，
激發微觀主體活力，增強社會創造力。（ｃａ）
10/04/2019 11:28
【減稅降費】上海今年減稅降費將超１０００億元人幣
《經濟通通訊社１０日專訊》上海市委副書記、市長應勇透露，今年上海市全年減稅降費將
超１０００億元人民幣。今年將實施更大規模減稅、更加明顯降費舉措，進一步減輕企業負擔，
激發微觀主體活力，增強社會創造力。（ｃａ）
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