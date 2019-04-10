《經濟通通訊社１０日專訊》國務院新聞辦公室於１０日上午舉行新聞發布會，北京市副市
長殷勇表示，目前正在跟國家監管部門積極對接，將ＱＤＩＩ（合格境內機構投資者）、
ＲＱＤＩＩ（人民幣合格機構境內投資者）的業務資格的申請主體的範圍擴大至境內外機構在北
京市發起設立的投資管理機構，包括證券公司、基金管理公司、期貨公司等都可以申請。
殷勇又強調，金融業開放是服務業開放的一個重要的組成部分，在新一輪開放方案中１７７
項具體措施目標當中金融業大概佔４７項，也就是超過四分一的比重。（ｃａ）
10/04/2019 11:52
【擴大開放】北京市擬擴大ＱＤ、ＲＱＤ業務資格申請範圍
《經濟通通訊社１０日專訊》國務院新聞辦公室於１０日上午舉行新聞發布會，北京市副市
長殷勇表示，目前正在跟國家監管部門積極對接，將ＱＤＩＩ（合格境內機構投資者）、
ＲＱＤＩＩ（人民幣合格機構境內投資者）的業務資格的申請主體的範圍擴大至境內外機構在北
京市發起設立的投資管理機構，包括證券公司、基金管理公司、期貨公司等都可以申請。
殷勇又強調，金融業開放是服務業開放的一個重要的組成部分，在新一輪開放方案中１７７
項具體措施目標當中金融業大概佔４７項，也就是超過四分一的比重。（ｃａ）
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