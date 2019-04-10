《經濟通通訊社１０日專訊》美國國防部旗下專注於技術與創新的獨立諮詢小組「國防創新
委員會」發表《５Ｇ網絡所帶來的風險與機遇》，報告指包括華為、中興（００７６３）
（深：００００６３）在內的設備製造商都在積極推進５Ｇ進展，如華為正在迅速擴大５Ｇ領域
的業務範圍，已經向海外供應了超過一萬個基站，有望拿下全球２８％的電訊市場，且短期內沒
有增長放緩的跡象。
報告認為，中國在５Ｇ發展方面領先，美國或將在這場競賽中落後。（ｅｙ）
10/04/2019 08:41
【華為風波】美國防部：華為有望奪２８％電訊市場，美國落後
《經濟通通訊社１０日專訊》美國國防部旗下專注於技術與創新的獨立諮詢小組「國防創新
委員會」發表《５Ｇ網絡所帶來的風險與機遇》，報告指包括華為、中興（００７６３）
（深：００００６３）在內的設備製造商都在積極推進５Ｇ進展，如華為正在迅速擴大５Ｇ領域
的業務範圍，已經向海外供應了超過一萬個基站，有望拿下全球２８％的電訊市場，且短期內沒
有增長放緩的跡象。
報告認為，中國在５Ｇ發展方面領先，美國或將在這場競賽中落後。（ｅｙ）
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