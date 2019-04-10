《經濟通通訊社１０日專訊》中歐峰會周二（９日）在比利時首都布魯塞爾舉行，國務院總
理李克強和歐盟領導人進行會談後，中歐雙方發表聯合聲明，承諾今年將在談判中，特別是投資
自由化承諾方面，取得結束談判所必需的決定性進展。
國務院總理李克強會見記者時表示，中歐雙方都應采取非歧視原則對待對方企業，中國將進
一步擴大開放，今年６月將進一步縮減外資准入負面清單，採取「非禁即入」原則，同時不斷優
化營商環境，為中外資企業提供一視同仁的服務和便利。（ｅｙ）
10/04/2019 08:43
【擴大開放】李克強：６月將進一步縮減外資准入負面清單
《經濟通通訊社１０日專訊》中歐峰會周二（９日）在比利時首都布魯塞爾舉行，國務院總
理李克強和歐盟領導人進行會談後，中歐雙方發表聯合聲明，承諾今年將在談判中，特別是投資
自由化承諾方面，取得結束談判所必需的決定性進展。
國務院總理李克強會見記者時表示，中歐雙方都應采取非歧視原則對待對方企業，中國將進
一步擴大開放，今年６月將進一步縮減外資准入負面清單，採取「非禁即入」原則，同時不斷優
化營商環境，為中外資企業提供一視同仁的服務和便利。（ｅｙ）
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