【華為風波】美國促盟國禁用沒有獨立法院體系國家的網絡產品

《經濟通通訊社１０日專訊》據外電報道，美國國務院負責網絡政策的副助理國務卿

Ｒｏｂｅｒｔ Ｓｔｒａｙｅｒ表示，美國正在開展一項全球運動，敦促盟國禁用沒有獨立法院

體系國家的網絡產品，他表示，美國希望通過設立更廣泛的標準，來阻止華為參與建設別國５Ｇ

電訊網絡，這對其盟友來說可能更受歡迎。

雖然目前歐洲各國未有跟隨美國封殺華為，但Ｓｔｒａｙｅｒ表示，這項運動正在取得成效

，如德國採用了嚴格的５Ｇ標準。（ｅｙ）

