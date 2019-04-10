《經濟通通訊社１０日專訊》據外電報道，美國國務院負責網絡政策的副助理國務卿
Ｒｏｂｅｒｔ Ｓｔｒａｙｅｒ表示，美國正在開展一項全球運動，敦促盟國禁用沒有獨立法院
體系國家的網絡產品，他表示，美國希望通過設立更廣泛的標準，來阻止華為參與建設別國５Ｇ
電訊網絡，這對其盟友來說可能更受歡迎。
雖然目前歐洲各國未有跟隨美國封殺華為，但Ｓｔｒａｙｅｒ表示，這項運動正在取得成效
，如德國採用了嚴格的５Ｇ標準。（ｅｙ）
10/04/2019 09:44
【華為風波】美國促盟國禁用沒有獨立法院體系國家的網絡產品
《經濟通通訊社１０日專訊》據外電報道，美國國務院負責網絡政策的副助理國務卿
Ｒｏｂｅｒｔ Ｓｔｒａｙｅｒ表示，美國正在開展一項全球運動，敦促盟國禁用沒有獨立法院
體系國家的網絡產品，他表示，美國希望通過設立更廣泛的標準，來阻止華為參與建設別國５Ｇ
電訊網絡，這對其盟友來說可能更受歡迎。
雖然目前歐洲各國未有跟隨美國封殺華為，但Ｓｔｒａｙｅｒ表示，這項運動正在取得成效
，如德國採用了嚴格的５Ｇ標準。（ｅｙ）
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