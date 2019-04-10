【華為風波】加拿大：仍在評估華為５Ｇ禁令，強調國家安全不妥協

《經濟通通訊社１０日專訊》加拿大公共安全部長周二（９日）對外電表示，加拿大還在評

估是否限制或禁止華為參與其５Ｇ網絡，稱要確保加拿大人民能充分享受到５Ｇ技術，但在國家

安全方面不會妥協。（ｅｙ）

