《經濟通通訊社１０日專訊》加拿大公共安全部長周二（９日）對外電表示，加拿大還在評
估是否限制或禁止華為參與其５Ｇ網絡，稱要確保加拿大人民能充分享受到５Ｇ技術，但在國家
安全方面不會妥協。（ｅｙ）
10/04/2019 09:49
【華為風波】加拿大：仍在評估華為５Ｇ禁令，強調國家安全不妥協
《經濟通通訊社１０日專訊》加拿大公共安全部長周二（９日）對外電表示，加拿大還在評
估是否限制或禁止華為參與其５Ｇ網絡，稱要確保加拿大人民能充分享受到５Ｇ技術，但在國家
安全方面不會妥協。（ｅｙ）
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