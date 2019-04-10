《經濟通通訊社１０日專訊》摩根大通發布亞洲科技業報告，指華為在中國本地的中低階手
機銷售佳，預計今年智能手機銷售量由２﹒２－２﹒３億部上調至２﹒５億部，料將帶動相關供
應鏈廠商如台積電、舜宇光學（０２３８２）營收成長。
但報告也表示，整體而言科技產品需求並未明顯增長，華為銷售上揚主要來自市佔率增加，
增加量主要來自削弱競爭對手包括小米（０１８１０）、ＯＰＰＯ和ＶＩＶＯ的市佔率；摩根大
通仍預期今年中國智能手機市場衰退一成。（ｅｙ）
10/04/2019 11:34
【華為動向】摩通：華為吞食對手市佔率，料今年手機售２﹒５億部
《經濟通通訊社１０日專訊》摩根大通發布亞洲科技業報告，指華為在中國本地的中低階手
機銷售佳，預計今年智能手機銷售量由２﹒２－２﹒３億部上調至２﹒５億部，料將帶動相關供
應鏈廠商如台積電、舜宇光學（０２３８２）營收成長。
但報告也表示，整體而言科技產品需求並未明顯增長，華為銷售上揚主要來自市佔率增加，
增加量主要來自削弱競爭對手包括小米（０１８１０）、ＯＰＰＯ和ＶＩＶＯ的市佔率；摩根大
通仍預期今年中國智能手機市場衰退一成。（ｅｙ）
|FOCUS10/04/2019
【FOCUS】中美歐「三國演義」 拍檯或握手皆有盤算
|生財有道10/04/2019
《開市Good Morning》林家亨：北汽6元以下值博率高
|中國故事10/04/2019
聚焦液晶面板 TCL集團輕裝上陣
|生財有道10/04/2019
煤改氣大蛋糕 天倫燃氣目標千萬戶
|中國故事10/04/2019
探訪阿里未來酒店 機器人送餐、刷臉搭升降機開房門
|專訪10/04/2019
未來金融創科新世代
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰