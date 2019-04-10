【華為動向】摩通：華為吞食對手市佔率，料今年手機售２﹒５億部

《經濟通通訊社１０日專訊》摩根大通發布亞洲科技業報告，指華為在中國本地的中低階手

機銷售佳，預計今年智能手機銷售量由２﹒２－２﹒３億部上調至２﹒５億部，料將帶動相關供

應鏈廠商如台積電、舜宇光學（０２３８２）營收成長。

但報告也表示，整體而言科技產品需求並未明顯增長，華為銷售上揚主要來自市佔率增加，

增加量主要來自削弱競爭對手包括小米（０１８１０）、ＯＰＰＯ和ＶＩＶＯ的市佔率；摩根大

通仍預期今年中國智能手機市場衰退一成。（ｅｙ）

