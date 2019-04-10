《經濟通通訊社１０日專訊》２０１９上海車展１６日展開。名為Ｓｈａｒｉｎｇ－Ｖａｎ
的華為汽車將在車展亮相。
Ｓｈａｒｉｎｇ－ＶＡＮ移動出行服務平台由東風汽車集團技術中心研發團隊打造，此前該
車已經在國家智能網聯汽車質量監督檢驗中心（湖北）正式亮相。Ｓｈａｒｉｎｇ－ＶＡＮ移動
出行服務平台是融合「品智．悅心」設計哲學和最新的「五化」（輕量化、電動化、智能化、網
聯化、共享化）技術的新研發成果，其主要應用於公共出行。
據報道，華為、東風和襄陽地方政府近日已簽署合夥協議，打造智能化汽車。（ｃａ）
10/04/2019 14:31
【華為動向】華為汽車Ｓｈａｒｉｎｇ－Ｖａｎ將亮相上海車展
《經濟通通訊社１０日專訊》２０１９上海車展１６日展開。名為Ｓｈａｒｉｎｇ－Ｖａｎ
的華為汽車將在車展亮相。
Ｓｈａｒｉｎｇ－ＶＡＮ移動出行服務平台由東風汽車集團技術中心研發團隊打造，此前該
車已經在國家智能網聯汽車質量監督檢驗中心（湖北）正式亮相。Ｓｈａｒｉｎｇ－ＶＡＮ移動
出行服務平台是融合「品智．悅心」設計哲學和最新的「五化」（輕量化、電動化、智能化、網
聯化、共享化）技術的新研發成果，其主要應用於公共出行。
據報道，華為、東風和襄陽地方政府近日已簽署合夥協議，打造智能化汽車。（ｃａ）
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