【ＦＯＣＵＳ】中美歐「三國演義」，拍枱或握手皆有盤算

【ＦＯＣＵＳ】曾經自稱「關稅人（Ｔａｒｉｆｆ Ｍａｎ）」的侵侵，周二（９日）發推

宣告將對１１０億美元的歐盟產品徵收關稅，再挑起新戰線；另一邊廂，「中國－歐盟領導人峰

會」在最後一刻達成聯合聲明，被解讀為雙方團結一致對抗侵侵。

不過望真些，侵侵來勢洶洶，但最終徵稅清單或需等到夏季才出爐，顯示其真正意圖或是轉

移陷入空難醜聞的波音壓力，及為美歐貿易談判增加籌碼。而對中國而言，聯合聲明難改歐盟對

華愈來愈強硬的立場，北京承諾將於２０２０年達成中歐投資協定更被歐盟稱為「突破」。



＊借空客補貼發難，侵侵一石二鳥＊



美國與歐盟就各自的「生蛋金鵝」波音、空客「非法援助」的口水戰早已經年，侵侵突然選

擇此時發難，聲稱「世貿組織發現歐盟對空客的補貼對美國構成不利影響，現在美國將對１１０

億美元歐盟商品徵收關稅」，時機耐人尋味。

年初至今，空客公司股價上漲已逾四成，並觸及逾１２１歐元的歷史新高。隨著競爭對手波

音陷入７３７ Ｍａｘ醜聞，其在雙寡頭壟斷中的優勢勢續增強。據波音最新公布，其首季商用

飛機交付量僅為去年同期的三分一。而侵侵的一條推文，即一度拖累空客股價大跌２﹒３％。

此外，自去年７月美國、歐盟宣布就互徵汽車關稅休戰至今，雙方貿易談判仍然膠著。就在

上月，雙方第五輪貿易談判仍未能就是否將歐洲進口美國農產品納入談判議程取得共識，而侵侵

曾揚言，將在５月中旬前決定是否以國家安全的名義對歐洲汽車進口徵收２５％關稅。此時預告

「１１０億美元」，大有「試水溫」之意。



＊歐盟獲中國明確投資協定時間表＊



再看中歐聯合聲明，消息指，在簽署之前歐盟外交官一度幾乎離開談判桌，因對中國未堅定

承諾何時及如何實現市場改革的後續行動感到不耐煩。最終，雙方不單同意不得強制轉讓技術，

歐洲並獲中國首肯「２０１９年將在談判中特別是投資自由化承諾方面，取得結束談判所必須的

決定性進展，以便在２０２０年達成高水平的中歐投資協定」。

歐洲理事會主席圖斯克將此進展譽為歐中關係的「一大突破」，此意味著實質性改善的市場

准入、消除影響外國投資者的歧視性要求和做法、建立平衡的投資保護框架等。

事實上，歐盟早在３月發表的「中歐關係戰略展望」中，就將中國稱為經濟競爭對手

（ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｃｏｍｐｅｔｉｔｏｒ），及「推行另類管治模式的、全面的競爭對手」

（ａ ｓｙｓｔｅｍｉｃ ｒｉｖａｌ）；法國總統馬克龍較早時亦直言「歐洲對中國的天真時

期已結束」。

不過，聲明歡迎中歐就５Ｇ開展產業技術合作；又明確堅定支持以規則為基礎、以世界貿易

組織為核心的多邊貿易體制；及重申致力於持續、全面和有效落實伊朗核協議，並共同努力維護

伊朗經濟利益，顯示歐盟將攜手中國力抗侵侵的５Ｇ、貿易、伊朗禁令。

中－美－歐的「三國演義」可謂各有盤算。無論如何，對中國市場而言，更大的開放、更多

的競爭都將是大勢難擋。（經濟通通訊社 俞瑾）

