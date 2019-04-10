【北水炒Ｄ乜】北水流入１１億，買中行太保騰訊沽吉利建行融創

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚（８日）美股個別發展，港股周二（９日）上午窄幅低開

１１點，在內房股、手機設備及醫藥股帶動下，港股轉跌為升，最多漲１４４點報３０２２２點

，再創近十個月高。不過，內銀股、本地地產股及重磅股拖累下，港股升幅不斷收窄，最終全日

收升８０點或０﹒２７％，報３０１５７點，連續兩日企穩於三萬關。

按額度計算，北水周二流入１０﹒９９億元人民幣，北水淨買入最多的個股依次是中國銀行

（０３９８８）、中國太保（０２６０１）及騰訊（００７００）；淨賣出最多的依次是吉利汽

車（００１７５）、建設銀行（００９３９）及融創中國（０１９１８）。

主板成交１１４１﹒８８３億元，較昨日減少６％，其中港股通成交１３８﹒４億元，佔總

成交１２﹒１％。



＊中行獲２﹒８億北水淨買入＊



內銀股受追捧，中行獲２﹒８億元北水淨買入，股價升０﹒３％，太保再有１﹒２８億元北

水買入，另有９７４４萬元買入騰訊，工行（０１３９８）亦有６０２５萬元北水流入。

吉利汽車上月總銷量按月大升４９％，帶動股價升近１％，北水伺機沽貨，５﹒１８億元流

出該股，建行股價跌０﹒３％，有３﹒４９億元北水沽出，而融創繼上日有近３億元北水沽貨離

場後，再有１﹒３２億元北水流出。（ｓｋ）

