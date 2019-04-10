《日入而息》市建局觀塘項目收１８標書，港匯轉強，港股企三萬關

《今天重點》﹡市建局恆安街項目共收到１８份標書

﹡港匯異常轉強至接近７﹒８３，或與中資機構部署有關

﹡金管局向Ｗｅｌａｂ發出第四個虛擬銀行牌照

﹡陳帆稱有關九百公頃土地若建過渡屋，須考慮地理問題；陳帆承認公屋輪候

時間在未來幾年都不會有大幅改善；議員關注納米樓問題，陳帆指暫不宜為

單位面積設下限；待完成全面評估策略研究才知紅磡站是否要加固；回應東

鐵仍未加裝月台幕門，陳帆稱現時安排已是最快；銷監局正調查個別透明度

不足的一手樓招標發售項目；運輸署準備本年中開展擠塞收費研究，以效率

優先為原則；陳帆指政府在過渡房屋議題上看似被動其實是主動

﹡法官押後至４月２４日判刑，９被告獲准繼續保釋



《即日市況》﹡三萬關力保不失，全日收報３０１１９軟３７點，成交逾１１２６億



《深滬股市》﹡白酒汽車股拉高，滬綜指尾盤回穩收升０﹒０７％



《美元匯價》﹡歐央料維持幣策不變，歐元或考驗１﹒１１７；歐元最新報１﹒１２７６

╱７７，日圓最新報１１１﹒２１╱２３



《公司業績》﹡ＩＴＰ（０８４４６）上季盈利跌４１﹒７％，不派息

﹡ＭＩＮＤＴＥＬＬ（０８６１１）季度少賺１０﹒８％，不派息

﹡國聯證券（０１４５６）３月淨利潤跌１０﹒８％至逾一億元人民幣



《公司資訊》﹡大眾公用（０１６３５）冀今年或明年能完成海外拓展，公用併購為發展重

點

﹡仁智（０８０８２）主要股東向周焯華折讓近１４％售２３﹒６％股權

﹡承興（０２６６２）「Ｍａｒｖｅｌ之父」創作之漫畫本周重新上線

﹡法盛旗下聯屬公司在港設子公司，亞太區成全球最大基建市場

﹡信銀國際表示中美貿戰趨明朗帶動企業及個人跨境銀行服務需求回升

﹡康希諾（０６１８５）獲全面行使超額配股權，額外淨籌９４９６萬元

﹡匯思太平洋（０８１４７）建議股份８合１

﹡圓通（０６１２３）派息比率將每年提升，繼續發展東南亞業務；香港將是

國際業務主要平台，冀貿易戰在第二季好轉

﹡蘇創燃氣（０１４３０）擬採購液化天然氣，有意與中海油合作

﹡中國能源建設（０３９９６）首季新簽合同額按年跌４﹒８％

﹡晨訊科技（０２０００）首季收入跌７０％至約２億元

﹡麗展（００４８８）元朗大旗嶺住宅地次標價低約４２％

﹡設計都會（０１５４５）明起招股，入場費３９３９元起

﹡友佳國際（０２３９８）首季銷售額按年下跌１７％

﹡包浩斯（００４８３）全年同店銷售跌１０％，末季跌２１％

﹡中國動力（００４７６）折讓１８％配售６﹒７億股，淨籌７０６０萬元



《國企紅籌》﹡中交建（０１８００）今年新簽合同額目標升８％，收入升一成

﹡中國中鐵（００３９０）發行不逾３５億元人民幣公司債券

﹡ＣＷＴ（００５２１）午後突然停牌，暫未公布原因

﹡保利置業（００１１９）首季度合約銷售額跌２５﹒８％

﹡華能新能源（００９５８）３月發電量升１４﹒６％



《中國要聞》﹡中國首５Ｇ智能製造生產線啟動，效率提升３０％以上

﹡上海普天連年虧損停牌近一年，股東大比數同意退市

﹡上海研究新能源車更換政策，上汽設３０億獎勵支持

﹡長三角區域將誕生新的自貿區，引領長三角高質量發展

﹡鹽城響水化工園區一倉庫自燃，未發生人員傷亡

﹡易綱晤舊金山聯儲行長，就中美經濟金融形勢交換意見

﹡中國華融再爆貪腐案，高管被妻子舉報貪污擁大量情人

﹡中國信通院表示３月內地智能手機出貨量按年降４﹒１％

﹡國台辦表示支持台資企業大陸上市

﹡３月票據市場可能又要爆？調研顯示並非空轉套利

﹡調查報告表示未來３至５年銀行業不良資產緩慢上升

﹡天弘餘額寶４月１０日起全面取消限購

﹡中民投表示正持續以各項措施改善流動性，努力減少債務

﹡人行稱流動性處於較高水平，逆回購操作１５連停

﹡上海今年減稅降費將超１０００億元人幣

﹡上海自貿區將爭取新型金融業務牌照率先落地

﹡北京市擬擴大ＱＤ、ＲＱＤ業務資格申請範圍

﹡長三角將新設自貿區，江蘇有望入圍最早五月獲批

﹡中國商務部將檢討美國進口酒糟的反傾銷稅

﹡華為汽車Ｓｈａｒｉｎｇ－Ｖａｎ將亮相上海車展；匈牙利無視其他西方國

家警告，將華為視作為戰略夥伴；加拿大表示仍在評估華為５Ｇ禁令，強調

國家安全不妥協

﹡葵花藥業實控人關彥斌涉將前妻打成植物人，傳獲保釋；葵花藥業無披露實

控人涉命案，深交所關注是否違規

﹡上海啟動汽車「以舊換新」，最高可補貼１﹒５萬元人民幣



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１０８６８﹒１４點



《其他消息》﹡陳帆稱有關九百公頃土地若建過渡屋，須考慮地理問題；陳帆承認公屋輪候

時間在未來幾年都不會有大幅改善；議員關注納米樓問題，陳帆指暫不宜為

單位面積設下限；待完成全面評估策略研究才知紅磡站是否要加固；回應東

鐵仍未加裝月台幕門，陳帆稱現時安排已是最快；銷監局正調查個別透明度

不足的一手樓招標發售項目；運輸署準備本年中開展擠塞收費研究，以效率

優先為原則；陳帆指政府在過渡房屋議題上看似被動其實是主動

﹡２２名民主派議員再發聲明：九子是政治犯、良心犯

﹡法官押後至４月２４日判刑，９被告獲准繼續保釋

﹡張秀賢稱學生憑單純理想爭真普選，面對刑責不亢不卑

﹡陳淑莊望法庭判其社會服務令或緩刑

﹡黃浩銘李永達的代表律師分別指出二人皆和平地集會

﹡鍾耀華稱不會逃避，冀法官了解港人不放棄香港的原因

﹡沙中線工程調查委員會５月６日重啟聆訊

﹡邱騰華稱兩大基建落成令內地旅客增加，會做好管理措施

﹡政制事務委員會下周一邀官員交代遺失選民登記冊事件

﹡劉怡翔稱「保險通」未有時間表，將緊密跟進

﹡修例規管炒黃牛飛，劉江華稱最快７月將修訂條例交立法會審議

﹡經民聯表示調整公開發售門票比例「治標不治本」，應修例並加重罰則

﹡議員促海關與警方合作，取締以健身中心為幌子之黑店

﹡證監會公開批評郭子華違反《收購守則》，涉合和私有化交易

﹡深股通額度全日流走２７﹒７５億元；滬股通額度全日流走２８００萬元

﹡金管局向Ｗｅｌａｂ發出第四個虛擬銀行牌照

﹡林鄭月娥指港司法聲譽受無理攻擊，指出謬論特首有責

﹡市建局恆安街項目共收到１８份標書

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