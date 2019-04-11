《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１５７．１６ 升 ６．５８點╱０．０３％
標普５００ ２８８８．２１ 升 １０．０１點╱０．３５％
納斯達克 ７９６４．２４ 升 ５４．９７點╱０．６９％
倫敦富時１００ ７４２１．９１ 跌 ３．６６點╱０．０５％
法蘭克福ＤＡＸ １１９０５．９１ 升 ５５．３４點╱０．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４４９．８８ 升 １３．４６點╱０．２５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．９５，歐元兌美元１．１２７９
11/04/2019 07:46
《日出而作》歐盟同意英脫歐延至十月底生效，金價近兩周高位
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１５７．１６ 升 ６．５８點╱０．０３％
標普５００ ２８８８．２１ 升 １０．０１點╱０．３５％
納斯達克 ７９６４．２４ 升 ５４．９７點╱０．６９％
倫敦富時１００ ７４２１．９１ 跌 ３．６６點╱０．０５％
法蘭克福ＤＡＸ １１９０５．９１ 升 ５５．３４點╱０．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４４９．８８ 升 １３．４６點╱０．２５％
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