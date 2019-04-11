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即市新聞

11/04/2019 07:46

《日出而作》歐盟同意英脫歐延至十月底生效，金價近兩周高位

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６１５７．１６　升　　６．５８點╱０．０３％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８８８．２１　升　　１０．０１點╱０．３５％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９６４．２４　升　　５４．９７點╱０．６９％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４２１．９１　跌　　　３．６６點╱０．０５％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１９０５．９１　升　　５５．３４點╱０．４７％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４４９．８８　升　　１３．４６點╱０．２５％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．９５，歐元兌美元１．１２７９

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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