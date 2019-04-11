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即市新聞

11/04/2019 07:52

《盤前攻略》投資者情緒不穩，港股料繼續三萬點上整固

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股高開後中段曾一度低走，隨後美聯儲公布３月份會議
記錄影響，其中聯儲官員一致認為目前經濟不確定相當高，所以大部分官員指今年加息機會不大
；但部分官員則表示，如果經濟如期增長，今年加息仍有機會。道指轉跌為升，高盛升
１﹒１８％，思科升１﹒１６％。最終道指收報２６１５７點，升６點或０﹒０３％。納指收報
７９６４點，升５４點或０﹒６９％。標指收報２８８８點，升１０點或０﹒３５％。
　
＊夜期輕微低水，ＡＤＲ個別發展＊
　
　　港股夜期收報３０１１６點，跌５點，低水４點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌不足１點，報３０１１９點。預託證券個別發展，騰訊升
１﹒５８％，折合港元報３９４﹒９５元。匯控跌０﹒４２％，折合港元報６６﹒６７元。中移
動跌０﹒７９％，折合港元報７７﹒２３。友邦跌０﹒３５％，折合港元報７９﹒９７元。長和
跌０﹒７５％，折合港元報８４﹒７１。中行跌１﹒２％，折合港元報３﹒７元。國壽跌
０﹒３８％，折合港元報２１﹒５２元。中海油升０﹒０６％，折合港元報１４﹒９３元。中石
化升０﹒４８％，折合港元報６﹒２８元。中聯通跌０﹒１１％，折合港元報１０﹒１１元。
　　　
＊國際政經事項令投資者情緒憂慮＊

　　隨著英國「脫歐」延遲到十月，但美國與歐洲之間又出現新一輪的關稅「口水戰」，國際政
經事項令到投資者情緒不穩。而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報３０１６１點，升
５８點或０﹒２％。觀看港股本周表現，周二（９日）曾高見３０２２２點後略現疲態，雖然
５天線及１０天線都呈上升姿態，但上年三萬點的「蟹貨」仍有不少，相信還需要時間進行整固
，因此港股短期內仍此關口橫行機會頗大，投資者可預留彈藥待整固完成才再度出手。
（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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