《經濟通通訊社１１日專訊》外電引述交易文件指出，內地證券商申萬宏源
（深：０００１６６）在港發行Ｈ股上市，招股價為３﹒６３元至３﹒９３元，發售２５億股，
集資９０﹒７５億至９８﹒２５億元。該股將於４月１８日定價，４月２６日掛牌。
申萬宏源引入１３名基石投資者，合共認購約８﹒２９億美元（約６５億元）股份，
ＩＣＢＣ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ同意購買３億美元、華夏人壽認購１億美元、國
壽集團購買８０００萬美元等等。
申萬宏源、高盛、工銀國際、農銀國際是聯席保薦人。（ｅｃ）
11/04/2019 09:18
【新股上市】消息指申萬宏源發Ｈ股上市３﹒６３至３﹒９３元招股
《經濟通通訊社１１日專訊》外電引述交易文件指出，內地證券商申萬宏源
（深：０００１６６）在港發行Ｈ股上市，招股價為３﹒６３元至３﹒９３元，發售２５億股，
集資９０﹒７５億至９８﹒２５億元。該股將於４月１８日定價，４月２６日掛牌。
申萬宏源引入１３名基石投資者，合共認購約８﹒２９億美元（約６５億元）股份，
ＩＣＢＣ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ同意購買３億美元、華夏人壽認購１億美元、國
壽集團購買８０００萬美元等等。
申萬宏源、高盛、工銀國際、農銀國際是聯席保薦人。（ｅｃ）
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