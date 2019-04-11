【新股上市】消息指申萬宏源發Ｈ股上市３﹒６３至３﹒９３元招股

《經濟通通訊社１１日專訊》外電引述交易文件指出，內地證券商申萬宏源

（深：０００１６６）在港發行Ｈ股上市，招股價為３﹒６３元至３﹒９３元，發售２５億股，

集資９０﹒７５億至９８﹒２５億元。該股將於４月１８日定價，４月２６日掛牌。

申萬宏源引入１３名基石投資者，合共認購約８﹒２９億美元（約６５億元）股份，

ＩＣＢＣ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ同意購買３億美元、華夏人壽認購１億美元、國

壽集團購買８０００萬美元等等。

申萬宏源、高盛、工銀國際、農銀國際是聯席保薦人。（ｅｃ）

