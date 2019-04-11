【新股上市】消息指河北高速公路開發今年港上市，籌最多４億美元

《經濟通通訊社１１日專訊》外媒引來市場消息人士指出，河北省高速公路開發公司計劃今

年在港ＩＰＯ，集資３億至４億美元，建銀國際、中金及匯豐為上市安排行。

該公司目前在河北省經營六條高速公路，截至２０１８年６月底止總資產達５１０億人幣，

而至６月底止半年盈利約６８００萬人幣按年上升１７﹒７％。（ｅｃ）

