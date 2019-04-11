《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述市場消息指出，維亞生物科技今日起就計劃在港
ＩＰＯ評估投資者需求。
據該公司初步招股文件顯示，該公司運營一個新藥發現技術平台，為生物科技及製藥商的臨
床前階段的創新藥物開發，提供基於結構的藥物發現服務。中金是獨家保薦人。
早在去年底，有消息指出，維亞生物科技計劃在港上市，集資２億至３億美元。（ｅｃ）
11/04/2019 15:36
【新股上市】消息指維亞生物科技今日起評估在港ＩＰＯ投資需求
《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述市場消息指出，維亞生物科技今日起就計劃在港
ＩＰＯ評估投資者需求。
據該公司初步招股文件顯示，該公司運營一個新藥發現技術平台，為生物科技及製藥商的臨
床前階段的創新藥物開發，提供基於結構的藥物發現服務。中金是獨家保薦人。
早在去年底，有消息指出，維亞生物科技計劃在港上市，集資２億至３億美元。（ｅｃ）
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