【新股上市】消息指維亞生物科技今日起評估在港ＩＰＯ投資需求

《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述市場消息指出，維亞生物科技今日起就計劃在港

ＩＰＯ評估投資者需求。

據該公司初步招股文件顯示，該公司運營一個新藥發現技術平台，為生物科技及製藥商的臨

床前階段的創新藥物開發，提供基於結構的藥物發現服務。中金是獨家保薦人。

早在去年底，有消息指出，維亞生物科技計劃在港上市，集資２億至３億美元。（ｅｃ）

