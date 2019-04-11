【熱炒除息】操作睇日子，賺蝕看市況，「財息兼收」談何容易？

《經濟通通訊社１１日專訊》每年３月份為上市公司年度或中期業績公布期，接下來４月至

７月份正是各家已宣派股息的公司「除息」的日子。「除息」即是股價扣除股息權益，故各公司

在「除息日」當天，股價下調相等於股息金額，換言之「除息」後股價等於之前股價減去股息。

「食息一族」要在「除息日」前買入或早已持有股份，才可以穩袋股息。上市公司只會派發

股息予在記錄日期已在公司登記冊上股東，由於Ｔ＋２交收制度，在截止過戶日期首天之前兩日

，股票便會「除息」，在「除息日」當天或之後買入該股票，投資者不會獲派已宣派的股息。例

如建行（００９３９）擬派股息每股３０﹒６分人幣，除息日為７月２日，投資者在當日或之後

買入該股，不能享有所宣派的股息，只有在６月２８日（周五）或之前買入並持有股份，均可以

收息，而派息為７月３０日。

不少投資者為了賺取股息，便在「除息日」前買入股份，期望之後股價在短期內反彈至「除

息」前水平便沽出套利，賺息之餘，又可賺價，正是所謂「財息兼收」。背後想法是：股份「除

息」之後，股價看似「便宜」，可望吸引其他投資者入市，支持股價短期內返回之前水平。然而

，最終股價會否升返「除息」前的水平，沒有人說得準，故投資者要承受「賺息蝕價」而且「息

不抵價」的風險。

正是由於有「除息」因素，「炒除息」活動應運而生。上市公司公布業績並宣派股息，不少

已同步公布截止過戶日期，只要派息增加或股息較高，投資者便「睇實日子」部署買入，故此股

價往往在「除息」前炒起，只要股價累積升幅，投資者可以「除息」後即沽出從而「財息兼收」

，亦可在「除息日」前出售而「賺價棄息」。當然，投資者要「炒除息」，大前提是整體大市氣

氛良好，沒有多大不明朗因素影響投資情緒，「炒得成」機會才較大。（ｅｃ）

