《盤後部署》港股三萬點遇阻力，短期有機回至二萬九



《經濟通通訊社１１日專訊》港股走勢乏力，今早輕微高開後低走。雖然內地上月ＣＰＩ數

字符合預期，但Ａ股借勢回吐，拖累港股早段已失三萬關，午後大部分時間亦維持２００點以上

跌幅，當中以手機設備股及濠賭股跌幅較為顯著。雖然騰訊（００７００）旗下遊戲獲批版號，

但股份仍難獨力支撐市，恆指最終收報２９８３９點，跌２８０點或０﹒９３％，成交額增加

６﹒３６％，至１１９７﹒７３億元。國企指數收報１１６１８點，跌１４５點或１﹒２４％。

Ａ股三大指數亦全線下跌，滬綜指失守三千二關，全日跌５１點或１﹒６％，收報３１８９

點。深成指收報１０１５８點，跌２７６點或２﹒６５％。兩市成交８１７３億元人民幣，按日

減少９﹒１％。



＊ＩＭＦ降全球經濟增長預測，惟多機構齊看好中國經濟＊



國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）日前發表半年度《世界經濟展望》，將今年全球經濟增長預測

，由３﹒５％降至３﹒３％。ＩＭＦ指出，雖然全球經濟目前未有明顯衰退情況，但仍存在下行

風險；加上，貿易政策緊張的情況下，將會加劇影響其他領域，包括汽車業等。而現時很多私人

及國家部門債務高企，如果進一步惡化，將會影金融情況收縮，銀行或會惡性循環。

ＩＭＦ亦下調美國今年經濟增速至２﹒３％，並同時警告，美國總統特朗普經常發表要求聯

儲局減息等舉動，將會做成貨幣政策失誤，對美國經濟而言相當危險，主要因為會破壞中央銀行

的獨立性。有消息指，特朗普有意安排兩個親信或支持者進入聯邦儲備委員會，不排除有機會造

成明年大選前減息。

雖然ＩＭＦ唱淡全球及美國經濟，惟其看好中國經濟，上調今年經濟增速預測，由６﹒２％

提高至６﹒３％。

另一邊廂，大行富瑞分析師亦不約而同地上調唱好中國今年經濟表現，指在中國減稅及財政

政策推動下，中國今年經濟增長或遠超過６％至６﹒５％的目標，認為中國不太可能發生貨幣寬

鬆政策；加上，中國經濟增長的勢頭，推動內地股市去年初創下高位，對內地相當有信心，而近

期中國經濟有復甦跡象，其中，製造業數據強勁，風險偏好亦在改善。

早前匯豐證券亦發表類似報告，指受到國策影響，估計中國今年增速可實現６﹒６％，較政

府的目標為高。該行認為，中國經濟已見底，相信未來數季將會出現好轉。當中，今年第四季經

濟增速將會升至６﹒７％，帶動全年經濟表現。



＊三萬點沽壓大，短期內或打回二萬九＊



港股雖然過去三日均企穩三萬點，但此關口明顯仍有較大沽壓。繼上日（１０日）一度跌穿

後，今日亦曾挫逾３００點，低見２９７８３，全日表現開出一支大陰燭。觀看恆指陰陽燭圖，

恆指分別於４月４日及８日開出兩支十字星，昨日再做了一支「吊頸」，今日港股隨即回落，預

示港股於三萬點沽壓頗大，相信短期仍有機會出現調整，短期支持位或在二萬九關左右，距離目

賺，留一半博２９０００點平倉。（ｕｌ）

