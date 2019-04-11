《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，歐盟領導人同意允許英國「脫歐」日期推遲到
１０月３１日，並在今年６月召開峰會再行「評估形勢」。
歐洲峰會主席圖斯克（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｕｓｋ）發出推文，已同意推遲英國「脫歐」期限
，但沒有細明細節。
據報，法國總統馬克龍主張期限只延長至６月，強烈反對延期更長時間。歐盟最終同意推遲
脫歐至１０月底，屆時亦是本屆歐盟執委會五年任期屆滿。
英鎊兌美元升報１﹒３０１０，歐元兌美元持平報１﹒１２７８。（ｅｃ）
11/04/2019 07:59
【脫歐之後】歐盟同意英國脫歐期限延至１０月３１日
《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，歐盟領導人同意允許英國「脫歐」日期推遲到
１０月３１日，並在今年６月召開峰會再行「評估形勢」。
歐洲峰會主席圖斯克（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｕｓｋ）發出推文，已同意推遲英國「脫歐」期限
，但沒有細明細節。
據報，法國總統馬克龍主張期限只延長至６月，強烈反對延期更長時間。歐盟最終同意推遲
脫歐至１０月底，屆時亦是本屆歐盟執委會五年任期屆滿。
英鎊兌美元升報１﹒３０１０，歐元兌美元持平報１﹒１２７８。（ｅｃ）
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