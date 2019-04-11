《經濟通通訊社１１日專訊》美國財長努欽表示，美中貿易談判繼續取得進展，雙方已基本
確定一個機制來監督貿易協議的執行，包括設立一個新的執行辦公室，暗示雙方已經清除達成貿
易協議的其中一個障礙。
努欽表示，周二晚上與中國副總理劉鶴的通話富有成效，雙方將於周四恢復討論，而美中兩
國仍有一些重要問題需要解決。
此前美國總統特朗普表示，可能會在４月底前後達成協議，但努欽拒絕為磋商設定時間框架
。他補充指，一旦兩國完成協議磋商，特朗普就準備並願意與中國國家主席習近平會晤。
（ｍｎ）
11/04/2019 08:42
【貿易開戰】努欽：美中達成貿易協議執行機制，將設立執行辦公室
《經濟通通訊社１１日專訊》美國財長努欽表示，美中貿易談判繼續取得進展，雙方已基本
確定一個機制來監督貿易協議的執行，包括設立一個新的執行辦公室，暗示雙方已經清除達成貿
易協議的其中一個障礙。
努欽表示，周二晚上與中國副總理劉鶴的通話富有成效，雙方將於周四恢復討論，而美中兩
國仍有一些重要問題需要解決。
此前美國總統特朗普表示，可能會在４月底前後達成協議，但努欽拒絕為磋商設定時間框架
。他補充指，一旦兩國完成協議磋商，特朗普就準備並願意與中國國家主席習近平會晤。
（ｍｎ）
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