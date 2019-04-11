《國際要聞》澳洲政府宣布下月１８日舉行大選，在野工黨有望勝出

《經濟通通訊社１１日專訊》澳洲總理莫里森宣布５月１８日舉行大選，不過民調顯示，在

野工黨有望勝出，去年才上任的莫里森或成為澳洲１１８年來其中一個任期最短的總理，預料工

黨黨魁肖特將成為新總理。

今次大選的主要議題包括經濟、氣候轉變及難民政策，昨日當地就有數萬人示威，要求改善

工作環境及加薪，令墨爾本市陷入停頓。（ｍｎ）

