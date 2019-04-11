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11/04/2019 10:47

【貿易開戰】法國財長：空中巴士與波音貿易戰只會令中國漁人得利

　　《經濟通通訊社１１日專訊》法國財長勒梅爾表示，歐洲飛機製造商空中巴士與美國競爭對
手波音之間的補貼爭端升級是毫無意義，只會令中國競爭對手中國商飛受惠。
　　此前美國總統特朗普威脅對價值１１０億美元歐盟商品徵收關稅，令美歐因飛機製造業補貼
所引發的爭端升溫。
　　勒梅爾指，波音與空中巴士之間的衝突是荒謬的，因為歐美航空產業完全交織在一起，在許
多設備上都存在互相依賴的關係。（ｍｎ）

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