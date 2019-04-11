《經濟通通訊社１１日專訊》油組每月報告顯示，委內瑞拉３月石油日產量為９６萬桶，較
２月份下跌近５０萬桶，受累於美國的制裁及停電影響，這將進一步令供應收緊。
油組及以俄羅斯為首的盟友進行減產，加上委內瑞拉及伊朗產量減少，推動原油價格今年以
來上漲３２％，這可能會令油組考慮６月以後是否繼續削減石油供應，有俄羅斯官員已表示希望
能夠增產。（ｍｎ）
11/04/2019 11:01
【油市博奕】油組月報：上月委內瑞拉產量大幅下降令全球供應收緊
《經濟通通訊社１１日專訊》油組每月報告顯示，委內瑞拉３月石油日產量為９６萬桶，較
２月份下跌近５０萬桶，受累於美國的制裁及停電影響，這將進一步令供應收緊。
油組及以俄羅斯為首的盟友進行減產，加上委內瑞拉及伊朗產量減少，推動原油價格今年以
來上漲３２％，這可能會令油組考慮６月以後是否繼續削減石油供應，有俄羅斯官員已表示希望
能夠增產。（ｍｎ）
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