【油市博奕】油組月報：上月委內瑞拉產量大幅下降令全球供應收緊

《經濟通通訊社１１日專訊》油組每月報告顯示，委內瑞拉３月石油日產量為９６萬桶，較

２月份下跌近５０萬桶，受累於美國的制裁及停電影響，這將進一步令供應收緊。

油組及以俄羅斯為首的盟友進行減產，加上委內瑞拉及伊朗產量減少，推動原油價格今年以

來上漲３２％，這可能會令油組考慮６月以後是否繼續削減石油供應，有俄羅斯官員已表示希望

能夠增產。（ｍｎ）

