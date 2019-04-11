【脫歐之後】荷蘭首相：英國不太可能將脫歐延至１０月３１日後

《經濟通通訊社１１日專訊》荷蘭首相呂特表示，在歐盟最新同意讓英國將脫歐期限延長至

１０月３１日後，看起來不太可能再給予進一步的延長。

他稱，相信這是最後一次延期，在１０月３１日當日只會有三種情況出現，包括英國已經同

意脫歐協議、取消脫歐及硬脫歐。（ｍｎ）

