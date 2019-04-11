《經濟通通訊社１１日專訊》荷蘭首相呂特表示，在歐盟最新同意讓英國將脫歐期限延長至
１０月３１日後，看起來不太可能再給予進一步的延長。
他稱，相信這是最後一次延期，在１０月３１日當日只會有三種情況出現，包括英國已經同
意脫歐協議、取消脫歐及硬脫歐。（ｍｎ）
11/04/2019 11:13
【脫歐之後】荷蘭首相：英國不太可能將脫歐延至１０月３１日後
《經濟通通訊社１１日專訊》荷蘭首相呂特表示，在歐盟最新同意讓英國將脫歐期限延長至
１０月３１日後，看起來不太可能再給予進一步的延長。
他稱，相信這是最後一次延期，在１０月３１日當日只會有三種情況出現，包括英國已經同
意脫歐協議、取消脫歐及硬脫歐。（ｍｎ）
|生財有道11/04/2019
英SIR黃國英 股壇30年 股民百態錄
|國際動態11/04/2019
史上首張黑洞照曝光 大過太陽系
|生財有道11/04/2019
【自願醫保】標準計劃大同小異 保險商保費大不同
|FOCUS10/04/2019
【FOCUS】中美歐「三國演義」 拍檯或握手皆有盤算
|生財有道10/04/2019
《開市Good Morning》林家亨：北汽6元以下值博率高
|生財有道10/04/2019
90後的疑惑
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰