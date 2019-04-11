《經濟通通訊社１１日專訊》朝鮮中央通訊社報道，北韓領導人金正恩表示，必須靠自己推
動經濟建設，從而對向北韓實施制裁的敵對勢力施以沉重的打擊。
這是金正恩首次闡述北韓對於２月美朝河內峰會的立場，暗示北韓將繼續致力於經濟發展。
據朝中社，金正恩在談到北韓對上次朝美峰會的立場時稱，將加倍努力建立經濟，從而打擊
誤以為制裁能夠令北韓屈服的敵對勢力。在朝中社發表上述報道數個小時之後，美國總統特朗普
將與韓國總統文在寅華盛頓會晤，討論北韓問題及其他美韓同盟事宜。（ｍｎ）
11/04/2019 13:10
【朝鮮局勢】金正恩：必須痛擊實施制裁的敵對勢力
《經濟通通訊社１１日專訊》朝鮮中央通訊社報道，北韓領導人金正恩表示，必須靠自己推
動經濟建設，從而對向北韓實施制裁的敵對勢力施以沉重的打擊。
這是金正恩首次闡述北韓對於２月美朝河內峰會的立場，暗示北韓將繼續致力於經濟發展。
據朝中社，金正恩在談到北韓對上次朝美峰會的立場時稱，將加倍努力建立經濟，從而打擊
誤以為制裁能夠令北韓屈服的敵對勢力。在朝中社發表上述報道數個小時之後，美國總統特朗普
將與韓國總統文在寅華盛頓會晤，討論北韓問題及其他美韓同盟事宜。（ｍｎ）
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