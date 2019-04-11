  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/04/2019 13:10

【朝鮮局勢】金正恩：必須痛擊實施制裁的敵對勢力

　　《經濟通通訊社１１日專訊》朝鮮中央通訊社報道，北韓領導人金正恩表示，必須靠自己推
動經濟建設，從而對向北韓實施制裁的敵對勢力施以沉重的打擊。
　　這是金正恩首次闡述北韓對於２月美朝河內峰會的立場，暗示北韓將繼續致力於經濟發展。
　　據朝中社，金正恩在談到北韓對上次朝美峰會的立場時稱，將加倍努力建立經濟，從而打擊
誤以為制裁能夠令北韓屈服的敵對勢力。在朝中社發表上述報道數個小時之後，美國總統特朗普
將與韓國總統文在寅華盛頓會晤，討論北韓問題及其他美韓同盟事宜。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道11/04/2019
英SIR黃國英 股壇30年 股民百態錄
國際動態11/04/2019
史上首張黑洞照曝光 大過太陽系
生財有道11/04/2019
【自願醫保】標準計劃大同小異 保險商保費大不同
FOCUS10/04/2019
【FOCUS】中美歐「三國演義」 拍檯或握手皆有盤算
生財有道10/04/2019
《開市Good Morning》林家亨：北汽6元以下值博率高
生財有道10/04/2019
90後的疑惑
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金