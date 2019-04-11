【朝鮮局勢】文在寅將與特朗普會面，冀推動重啟美朝無核化談判

《經濟通通訊社１１日專訊》南韓總統文在寅將與美國總統特朗普會面，希望推動美國與北

韓的無核化談判重回正軌。。

文在寅已抵達華盛頓，計劃在美國時間周四早上與國務卿蓬佩奧、國家安全顧問博頓及副總

統彭斯見面，午後與特朗普會面。

文在寅的幕僚在他出訪前強調希望盡快重啟美朝會談，特朗普與北韓領導人金正恩２月２８

日在越南河內舉行第二次峰會，但峰會以失敗告終。（ｍｎ）

